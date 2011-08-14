به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد درباره زمان تعیین مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی به خبرنگار مهر گفت که مدیرعامل جدید از سوی من تعیین شده و باید به اطلاع و تائید اعضای هیئت امنا برسد و در هفته آینده معرفی خواهد شد.

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در حالی این سخنان را مطرح ‌کرد که بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با تغییر این معاونت در تیرماه سال 89 عملاً به حالت تعطیلی کامل فرو رفت و هنوز مشخص نیست مدیرعامل آن چه کسی است؟!

در همین رابطه خبرنگار مهر موضوع انتخاب مدیرعامل جدید این بنیاد را - که دّری وعده آن را داده است - از اعضای هیئت امنای بنیاد پیگیری کرد که اکثر این اعضا متفقاً از انتخاب این فرد اظهار بی‌اطلاعی کردند.

رحیم مخدومی عضو هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی در این باره گفت: گویا این فرد (مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی) انتخاب شده ولی نمی‌دانم چه علتی دارد که درباره آن اطلاع‌رسانی شفافی صورت نگرفته است؟

منوچهر اکبری دیگر عضو هیئت امنای این بنیاد نیز با تکذیب انتخاب خود به عنوان مدیرعامل آن گفت: موضوع را از دفتر آقای دری پیگیری کنید.

محمد حسنی عضو دیگر هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی هم گفت: احتمالاً آقای دری به جمع‌بندی رسیده است که گفته فردی برای مدیرعاملی بنیاد انتخاب شده ولی چون باید این مسئله به تصویب هیئت امنا برسد، منتظر تشکیل جلسه مربوط به آن است.

محمود حکیمی دیگر عضو هیئت امنای این بنیاد هم روز گذشته به مهر گفت بود: شاید اسم مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی را جایی نوشته‌اند ولی برای من مشخص نیست.

وی همچنین از رد پیشنهاد مدیرعاملی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان از سوی 3 عضو هیئت امنای این بنیاد از جمله مجتبی رحماندوست و احمد شاکری خبر داده و از نفر سوم هم نامی نبرده بود.

محسن مومنی شریف، محمود حکیمی، احمد شاکری، امیرحسین فردی، محمد حسنی، مجتبی رحماندوست، منوچهر اکبری و رحیم مخدومی اعضای هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی را تشکیل می‌دهند که ریاست آن بر عهده بهمن دری است.