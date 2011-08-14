سیستم جذب بازیگر در سینمای ایران اشتباه است

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی "هفت" جمعه 21 مردادماه اختصاص به نقد و بررسی فیلم سینمایی"سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی داشت. آتیلا پسیانی هم مهمان این هفته برنامه "هفت "بود که در ارتباط با دنیای بازیگری نقطه نظرات خود را بیان کرد.

برنامه "هفت" جمعه شب گذشته به دلیل پخش مسابقه فوتبال لیگ برتر با یک ساعت و نیم تاخیر و ساعت 40 دقیقه بامداد پخش شد. ابتدای برنامه اختصاص به معرفی فیلم‌های کلاسیک "صد اسلحه"،"مرد" و "مترسک" داشت که قرار است پنجشنبه و جمعه هفته آینده از شبکه های مختلف سیما پخش شود.

بخش هفت چهره برنامه به معرفی فعالیت‌های محسن عبدالوهاب، حسین جعفریان، همایون ارشادی، پرویز آبنار، آریا عظیمی‌نژاد، مهتاب کرامتی و امین حیایی پرداخت.

آتیلا پسیانی بازیگر سینما وتلویزیون و کارگردان و بازیگر تئاتر مهمان برنامه بود. وی درباره وضعیت بازیگری در سینمای امروز ایران گفت: یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در سینمای ایران به وجود آمدن بحران بازیگری در سینما است. همه بازیگران مطرح سینمای ایران منحصر به فرد هستند و در طول این سال‌ها هیچ جایگزینی برای آنها پیدا نشده است که برای نمونه بتواند در صورت لزوم جای آنها را در برخی نقش ها پر کند.

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا برای نقش های مختلف در سنین مختلف جایگزین های مشخصی وجود دارد اما متاسفانه در سینمای ایران این طور نیست، ادامه داد: بازیگری یک علم است و استعداد، تخصص، بیان و بدن مناسب زیر مجموعه این علم هستند. بنابراین باید علم بازیگری را فراگرفت. متاسفانه در سینمای ما مقوله بازیگیری آنقدر سخیف شده و سطحش پائین آمده است که دیگر چیزی به عنوان تلاش در بازیگران ما وجود ندارد.

بازیگر "نسل سوخته" عنوان کرد: باید ابتدا سیستم جذب مناسبی برای بازیگران وجود داشته باشد. سپس در این سیستم درست به آموزش و تربیت این نسل پرداخته شود. چون در حال حاضر سیستم جذب بازیگر در سینمای ما اصولی نیست بنابراین خروجی مناسبی هم ندارد. به همین دلیل است که من هشت سال است که تدریس بازیگری را کنار گذاشته‌ام.

وی افزود: مدت‌ها قبل طرحی را ارائه دادم که یک بازیگردان در برخی پروژه‌های سینمایی حضور داشته باشد تا بتواند قبل از فیلمبرداری بازیگران تازه کاری را که قرار است به دنیای سینما وارد شوند، مثلا به مدت دو ماه آموزش و تمرین دهد. البته می‌دانم که این مدت کافی نیست اما برای یک بازیگر تازه کار نیاز است. متاسفانه این طرح مورد استقبال قرار نگرفت. چون اساسا شغل بازیگردانی حرفه پرسوءتفاهمی است.

بخش نقد فیلم برنامه اختصاص به نقد و بررسی فیلم سینمایی "سوت پایان " داشت. نیکی کریمی کارگردان فیلم و نیما حسنی‌نسب به عنوان منتقد مهمان همراه با مسعود فراستی در این نشست حضور داشتند.

در ابتدا کریمی در باره چگونگی نگارش فیلمنامه "سوت پایان" گفت: فیلمنامه این فیلم را حدود سه سال پیش نوشتم. و در طول این سالها کامل تر شد. یک ماه قبل از فیلمبرداری با آقای کامبوزیا پرتویی جلسه ای داشتیم و فیلمنامه را دورخوانی کردیم. قرار شد ایشان پیشنهاداتی برای روتوش و قوام دیالوگها به من ارائه دهند تا زمان فیلمبرداری همه چیز کامل باشد. مثلا جام جهانی در طول همفکری با آقای پرتویی به فیلم افزوده شد. چون فیلمبرداری نیز همزمان با جام جهانی انجام می شد.

وی ادامه داد: من در جشنواره فیلم لوکارنو داور بودم ودر آنجا فیلمی از خانم مهوش شیخ الاسلامی دیدم که درباره خانم هایی بود که همسرانشان را به طرق مختلف به قتل رسانده بودند. دیدن این فیلم زمینه ای شد برای ساختن "سوت پایان".

فراستی درباره فیلم گفت: "سوت پایان" بین یک نگاه انسان دوستانه و سانتی مانتال و یک نگاه اجتماعی در حرکت و نوسان است. مقدمه فیلم به شدت طولانی است و بسیار دیر به دغدغه اصلی فیلم که قصه مادر و دختر است وارد می شویم. سوژه اصلی فلیم تبدیل به ابژه شده است.

وی ادامه داد: حتی در پوستر طراحی شده برای فیلم نیز بیشتر به سحر و شوهرش پرداخت شده است. همسر سحر هم شخصیتی تیپ گونه، ساده و نخ نما دارد که بیشتر مسئله اش خانه دار شدن است. این زن و مرد هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. چون مرد به شدت سطحی و زن متفکر است.

حسنی نسب در جواب صحبت‌های فراستی با بیان اینکه قصه اصلی فیلم متعلق به سحر است گفت: قصه فیلم دیر آغاز نمی شود. چون ابتدا از معضلی برای یافتن نابازیگر فیلم شروع می شود و اتفاق بعدی فلیم یعنی قصه دختر و مادرش بعدا وارد قصه می‌شود. بحران اولیه ابتدا تعریف و ساخته می شود بعد وارد بحران دوم می شویم که بسیار هولناک تر است.

فراستی معتقد بود که جلو دوربین قرار گرفتن راوی (سحر) بیش از حد زیاد است. بنابراین کلوزآپ هایی بیش از اندازه ای که از راوی در فیلم دیده می‌شود باعث دور شدن از سوژه اصلی شده است. به جای اینکه مخاطب پی او وی راوی و اتفاقات را از دید او ببیند بیشتر زمان فیلم اختصاص به نمایش شخصیتی دارد که پی او وی را می‌بیند.

نظر سنجی برنامه"هفت" اختصاص به بهترین فیلم نیکی کریمی به عنوان بازیگر از میان فیلم‌های "عروس"،"سارا"، "بوی پیراهن یوسف" و "دو زن" داشت که فیلم "دو زن" بیشتر رای را به دست آورد.