به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید خوئی با اشاره به برگزاری دهمین همایش بزرگ داروسازان طی روزهای 12 تا 14 شهریور با بیان اینکه داروسازی همچون سایر علوم پزشکی دانشی است که در حال تغییر و تحول شگرف است، افزود: حجم دانش برخی از رشته های داروسازی ظرف یک سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است، این تغییر و تحول شگرف همه ابعاد دارو سازی شامل صنعت داروسازی، دستیابی به مولکول های جدید دارویی، تغییر شیوه های دارو درمانی، تغییر سیستمهای دارو رسانی و خدمات دارویی شهری و بیمارستانی را در بر می گیرد.

وی تصریح کرد: داروسازان در عرصه هایی که مشغول به خدمت هستند همواره باید روزآمد باشند و در جریان آخرین نوآوری ها و یافته های جدید علوم دارویی قرار گیرند و آن را برای بهینه سازی خدماتی که به مردم ارائه می کنند به کار ببرند.

رئیس انجمن علمی داروسازان با اشاره به این که در کنار دانشگاه ها این انجمن نقش بسیار مهمی در روز آمد نگه داشتن داروسازان و ارائه آخرین اطلاعات روز دنیا را دارد، گفت: دانشگاهها معمولا آموزش قبل از فراغت از تحصیل را مدیریت می کنند ولی انجمنهای علمی نظیر انجمن علمی داروسازان، عمدتا آموزشها و نوآموزی های بعد از فراغت از تحصیل را به عهده دارد.

وی خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری دهمین همایش انجمن علمی داروسازان به روز نگه داشتن داروسازان و ارائه آخرین اطلاعات علمی روز دنیا در موضوع سالمندان ودارو درمانی است.

به گفته خوئی، نزدیک به 2500 داروساز در دهمین همایش انجمن علمی دارو سازان شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه سالمندان سهم رو به رشدی را در همه جوامع بشری به خود اختصاص می دهند، ادامه داد: اگر 30 سال پیش پنج تا هفت درصد جوامع را سالمندان تشکیل می دادند در حال حاضر حدود 13 تا 18درصد جمعیت ها را تشکیل می دهند و حتی درکشوری نظیر ژاپن نسبت سالمندان از 20 درصد نیز فراتر رفته است، لذا این جمعیت خاص باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند علاوه بر این سالمندان بیش از سهم جمعیتی خود دارو مصرف می کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهارداشت: افراد در این مقاطع سنی بیشتر در معرض بیماری هایی قرار می گیرند که آنها را نیازمند مصرف دارو می کند.

وی ادامه داد: در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا سالمندان 11تا 12 درصد جمعیت را تشکیل می دهند این در حالی است که این جمعیت 40 درصد از دارو های این کشورها را مصرف می کنند از سوی دیگرسالمندان جزء گروهی هستند که احتمال می رود با توجه به ابتلا به بیماری های متعدد و مصرف داروهای گوناگون بحث تداخلات دارویی در آنها پیش بیاید.

خوئی تصریح کرد: با توجه به تضعیف حواس و افزایش احتمال فراموشی در اکثر سالمندان همیشه این خطر وجود دارد که رژیم های دارویی این گروه آنچنان که پزشک برای بیمار خود تعیین می کند دنبال نشود که در این صورت خطاهای دارو درمانی در چنین مواردی افزایش پیدا می کند. البته بحث خطاهای دارویی که باعث اثرات درمانی نا مطلوب می شود در سالمندان به مراتب بیش از سایر گروههای سنی حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر سالمندان به دلیل برخورداری از تجربیات و آگاهی در طول زندگی گاهی به خود اجازه می دهند که در فرآیندهای دارو درمانی های پزشکان مداخله کرده و اقدام به تغییرخود سرانه رژیم های دارویی خود کنندکه این مورد جزء عواملی است که می تواند نتایج دارو درمانی را تحت تاثیر قرار بدهد.

دهمین همایش بزرگ داروسازان ایران به همت انجمن علمی داروسازان ایران و با همکاری مرکز تحقیقات طب سالمندی طی روزهای دوازدهم تا چهاردهم شهریورماه در سالن همایش های رازی برگزار می شود.

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