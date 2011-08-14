لپ تاپ سه بعدی بدون نیاز به عینک عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژاپنی توشیبا این رایانه قابل حمل سه بعدی را که Qosmio F755 نام دارد از نیمه ماه آگوست در بازار آمریکا عرضه می کند.

این محصول برای استفاده از بازیهای رایانه ای و ابزارهای چند رسانه ای بسیار مناسب است. Qosmio F755 از یک نمایشگر 16.5 اینچی با وضوح تصویر کامل (full HD)، پردازشگر اینتل 7 هسته ای Sandy Bridge دو گیگاهرتزی، 6 گیگابایت فضای رم، هارد دیسک 750 گیگابایتی، مسترساز "بلو- ری" (پرتو آبی)، خروجی HDMI برای انتقال محتواهای ویدیویی به تلویزیون با کیفیت 1080p و کارت ویدیوی NVIDIA GeForce GT 540M برخوردار است.

فناوری "لنز فعال" (Active Lens) که در این لپ تاپ به کار رفته است امکان "اتو استریوسکوپ" را برای پخش دو تصویر به صورت همزمان و ارسال آنها به صورت جداگانه به دو چشم راست و چپ برای ایجاد یک اثر سه بعدی میسر می کند.

براساس گزارش وب نیوز، این رایانه قابل حمل، در داخل خود دارای دو نمایشگر است که قادرند به طور همزمان تصاویر دو بعدی و سه بعدی را در درون یک پنجره کوچک نمایش دهند.

برای تنظیم زاویه دید بهینه، توشیبا از یک وبکم یکپارچه و فناوری Face Tracking برای نشان دادن موقعیت کاربر نسبت به نمایشگر استفاده کرده است.

Qosmio F755 با قیمت هزار و 700 دلار به بازار عرضه خواهد شد.