دانشگاه علمی کاربردی به دنبال فارغ التحصیلان آچار بدست است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حسین‌زاده در جریان بازدید از خطوط تولید کارخانه‌های گروه انتخاب افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی بر خلاف رویه قبلی که حرکت در کنار صنایع را در پیش گرفته بود، هم‌اکنون با رویکرد جدید ایجاد واحدهای دانشگاهی در دل صنایع فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این زمینه واحدهای موفقی در استان اصفهان تاسیس شده که دانشگاه علمی و کاربردی انتخاب یکی از این نمونه واحدها به شمار می‌رود.

حسین‌زاده به کاربردی و علمی بودن دروس ارائه شده در دانشگاه علمی کاربردی تاکید و افزود: هم‌اکنون برای تصویب هر رشته دانشگاهی جدید، وجود حداقل 60 درصد واحد عملی از کل واحدها ضروری و لازم است و در غیر این صورت رشته جدید به تصویب نخواهد رسید.

مشاور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تصریح کرد: این دانشگاه به دنبال خروجی آچار به دست است تا سطح علمی نیروی انسانی موجود در صنایع کشور از این طریق افزایش یافته و منجر به ارتقای راندمان این صنایع شود.

وی به فعالیتهای گروه انتخاب در زمینه آموزش عالی و ایجاد دانشگاه علمی کاربردی انتخاب گفت: گروه انتخاب در این زمینه به خوبی وارد شده و پتانسیلهای عظیم این گروه به تاسیس و فعالیت یک دانشگاه توانمند کمک خواهد کرد.

حسین‌زاده در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون دانشگاه علمی کاربردی انتخاب با همخوانی لازم با نیازهای تخصصی این گروه و صنعت لوازم خانگی کشور به خوبی فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از واحدهای موفق علمی کاربردی در استان اصفهان است که با توجه به توان مجموعه، امکان اضافه شدن رشته‌های مهم و استراتژیک دیگر در مقاطع بالاتر در این دانشگاه وجود دارد.

وی با اشاره به بازدید خود از خطوط تولید کارخانه‌های گروه انتخاب گفت: در طی بازدید گروه را بالا و فرآیندهای این مجموعه را علمی و با کیفیت دیدم.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان اصفهان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای اقتصاد ملی گفت: اقتصاد کشور با تولید عجین شده و افزایش تولید ناخالص ملی، شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد که در این راه تولیدکنندگان نیز باید به کمک ارتقای علمی مجموعه خود که یکی از شاخصه‌های لازم برای افزایش کیفیت محصولات خروجی است، زمینه را برای حمایت مصرف‌کنندگان فراهم کنند.

حسین‌زاده همچنین یادآور شد: دانشگاه علمی کاربردی انتخاب هم‌خوانی لازم با نیازهای تخصصی گروه انتخاب و صنعت لوازم خانگی کشور به خوبی فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از واحدهای موفق علمی کاربردی در استان اصفهان است.