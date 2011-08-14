برپایی بازدیدهای هفتگی استاندار ایلام از محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، بطور قطع مشکلات استان ایلام مربوط به یک شخص و یک دولت نیست و از گذشته تا به امروز استان درگیر مشکلات بوده است.

هرچند نکات منفی در استان ایلام بیش از نکات مثبت است ولی نکات مثبت این جای امیدواری را دارد که مسئولان بیش از گذشته برای توسعه استان قدم بردارند.

خانواده های محروم ایلامی در سالهای گذشته، مسئولی را در کنار خود نمی دیدند ولی با حضور استاندار جدید ایلام مجتبی اعلایی اقدامی مثبت در این راستا صورت گرفت و آنهم بازدیدهای مکرر از خانواده های محروم و حل مشکل آنها بصورت چهره به چهره بود

این بازدیدها بطور هفتگی و حتی در دورترین نقاط استان از جمله مناطق غارنشین استان هم صورت گرفته است که امید است بخشی از مشکلات خانواده های محروم استان بخصوص وضعیت معیشتی آنها حل شود.

حل مشکلات محرومان در دستور کار مسئولان ایلام

مجتبی اعلایی با اعلام این مطلب که نهادهای حمایتی دچار بروکراسی اداری شدند، گفت: در ارائه خدمت رسانی به محرومان نباید تنها در محل کار منتظر بمانیم تا افراد ناتوان و اقشار آسیب پذیر به ما مراجعه کنند بلکه ما مکلفیم با نگاه دقیق به سمت و سوی آنان رفته و مشکلاتشان را رفع کنیم .

وی اظهار داشت: در پاره ای از بازدیدهایی که از خانواده های محروم استان انجام می شود دیده می شود که بخشی از این خانوارها بشدت نیازمند حمایت هستند و براساس ناتوانی تاکنون نتواسته اند در سیستم های اداری ما مشکلات خود را براحتی بیان کنند .

اعلایی افزود: این رویه که محرومان و اقشار آسیب پذیر بدنبال حل مشکلات خود دائما بدنبال مسئولان باشند امری غیرقابل پذیرش است و باید با تأسی از سیره امامان معصوم (ص) با تکریم آنها شخصا به حمایت از آنها بپردازیم .

وی بیان کرد: هرچند موضوع خودکفایی و خروج محرومان از این وضعیت یک اولویت اصلی در فعالیتها بشمار می آید ولیکن تعدادی از خانوارهای محرومان هستند که همچنان باید زیر چتر حمایتی این نهادها قرار داشته باشند .

استاندار ایلام گفت: در 12 برنامه ای که به طور کلی برای سال جاری ترسیم و تدوین شود به حل مشکلات محرومین توجه اساسی معطوف شده است .

استاندار ایلام ادامه داد: آنچه که خروجی فعالیتهای استان در این بخش خواهد بود موضوع خودکفایی و توانمندسازی اقشار محروم است و توجه به ایجاد اشتغال، مسکن و بیمه این افراد از اولویت های اصلی برای توانمند کردن آنهاست .

اجرای طرح نظام رفاه اجتماعی در ایلام

اعلایی گفت: در سال جاری بدنبال اجرای نظام جامع رفاه اجتماعی در سطح استان هستیم .

وی اظهار داشت: در این فرایند کسانی تحت پوشش و حمایت قرار می گیرند که نمی توانند کاری را انجام دهند .

وی افزود: به اجرا درآوردن مکانیزمی منظم که بتواند با حفظ عزت و کرامت انسانی حقوق این ولی نعمتان را پرداخت کند از اولویت های طرح بشمار می رود .

وی تصریح کرد: طرحهای محرومیت زدایی در راستای توانمندسازی محرومان و اقشار آسیب پذیر در کنار طرح جامع حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز در سال آتی به اجرا در خواهد آمد .

استاندار ایلام با بیان اینکه در نظام اسلامی نباید اقشار آسیب پذیر برای دریافت کمک از ما خواهش کند، گفت: نظام رفاه اجتماعی در حکومت دینی اقتضائاتی دارد که ما باید بر اساس آن نیازمندیهای طبقات محروم را دنبال کنیم .

اعلایی در ادامه با تجلیل از خدمات نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره)، بیان کرد: این نهاد مقدس برای انفاق و کمک به محرومان و ولی نعمتان انقلاب تأسیس شد و سیل توجه و خدمات رسانی این نهاد به اقشار آسیب پذیر و مستضعف از بندهای مختص به نسخه های حکومت دینی بود .

وی اظهار داشت: یکی از مؤلفه های مهم محرومیت زدایی ورود به عرصه های تولید، خوداشتغالی و کارآفرینی است .

استاندار ایلام افزود: برطرف کردن موانع ایجاد کار و رفع مشکلات دست و پاگیر اقشار محروم می تواند در توانمند کردن آنها مؤثر باشد .

وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی در استان نیازمند همگرایی و ورود آگاهانه به این عرصه است و باید دقت شود که موضوع کارآفرینی تنها با صرف اعتبارات دولتی حاصل نمی شود .

اعلایی با بیان اینکه موضوع مهم ترویج فرهنگ کار، بعنوان یک ارزش الهی و دینی می تواند در این عرصه تحول آفرین باشد، گفت: تمام راهبردها باید به این سمت متمرکز شود که افراد محروم را توانمند کنیم تا با استقلال کامل بر روی پای خود بایستند .