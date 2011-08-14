سپانلو: امیدوارم به زودی از بیمارستان مرخص شوم

محمدعلی سپانلو که در وضعیتی نامساعد و در بستر بیماری با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، درباره وضعیت جسمی خود گفت: مشکل من همان بیماری سابق است؛ قند خون و بی‌اشتهایی. خلاصه حالِ خوبی ندارم.

این شاعر افزود: فعلاً (دکترها) گفته‌اند دو، سه روزی باید اینجا بمانم تا وضعیتم ریکاوری شود و به حالت طبیعی برگردد.

سپانلو به دلیل تاکید پزشکان معالجش بر لزوم استراحت مطلق، نام بیمارستانی را که در آن بستری است، ذکر نکرد و با این حال ابراز امیدواری کرد تا چند روز دیگر با یافتن بهبودی، به منزل منتقل شود.

این شاعر پیشکسوت آبان ماه سال گذشته نیز تحت یک جراحی سنگین پانکراس قرار گرفت ولی به دلیل کهولت سن، دوره نقاهت او به طول انجامیده است.

محمدعلی سپانلو که در آستانه 72 سالگی به سر می‌برد، تاکنون بیش از 50 عنوان کتاب اعم از ترجمه و تالیف در زمینه‌های شعر، داستان و پژوهش ادبی منتشر کرده است.

او فعالیت ادبی‌اش را در دهه 1340 آغاز کرد و با منظومه «پیاده روها» شهرت یافت ولی از میان اشعارش، منظومه «خانم زمان» اقبال عمومی پیدا کرد. او آثاری از سن ژان پرس، آلبر کامو، گراهام گرین و گیوم آپولینر ترجمه کرده است.

در بیست سالِ گذشته، محمدعلی سپانلو به عنوان یکی از نمایندگان ادبیات معاصر فارسی در گردهمایی‌‌های بین‌المللی زیادی در اروپا و امریکا شرکت کرده است و سهمِ بزرگی در معرفی ادبیات ایران به جهانیان دارد و از سوی دیگر بسیاری از آثار او تا به حال به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، عربی و سوئدی ترجمه شده است.