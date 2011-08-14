محمد آذرپی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به شنژن چین در مورد عملکرد ژیمناستیک کاران کشورمان در روز نخست این مسابقات ضمن بیان مطلب فوق گفت: من از عملکرد ورزشکاران راضی هستم ولی امشب و پس از اتمام تمام مسابقات نتایج نهایی به ما اعلام می شود.

وی اضافه کرد: دو ورزشکار ما امروز یکشنبه در رشته دار حلقه و پرش خرک خوش درخشیدند و شانس فینالیست شدن دارند. ضمن اینکه ما در مسابقات قبلی 3 نمره از چین تایپه عقب بودیم اما در این مسابقات 5 نمره از آنان جلو افتادیم.

سرمربی تیم ژیمناستیک دانشجویان کشور اضافه کرد: ما اگر در تیمی بین 25 تیم برتر دنیا قرار بگیریم نتیجه خوبی کسب کرده ایم زیرا تیم های خوبی از همه جای دنیا شرکت کرده اند. البته اطمینان داریم در بخش انفرادی هم نتایج قابل قبولی را کسب خواهیم کرد و می توانیم حتی عناوین ارزشمندی را کسب کنیم.

آذرپی با بیان اینکه مصدومیت حسین کشوری در روحیه ژیمناستیک کاران برای ادامه رقابت ها تاثیر منفی گذاشت در پایان گفت: به علت خستگی سفر و نرسیدن به موقع سر مسابقات نتوانستیم انتظارات را برآورده کنیم.

بیست و ششمین دوره مسابقات جهانی یونیورسیاد با حضور بیش از 13 هزار ورزشکار از 152 کشور جهان از روز 21 مردادماه در شهر شنژن چین آغاز شده و تا روز اول شهریورماه ادامه خواهد داشت.