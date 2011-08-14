بروز مشکلات بهداشتی در دره دلفارد/ تجمع زباله در سرزمین آبشارها

به گزارش خبرنگار مهر، دلفارد یکی از شگفت انگیز ترین مناطق گردشگری و طبیعی استان پهناور کرمان است و بار دیگر چهار فصل بودن استان کرمان را در تمام ایام سال ثابت می کند با وجود اینکه هم اکنون اکثر مناطق استان کرمان دمای بالایی را تجربه می کند و شهر جیرفت تنها در 25 کیلومتری این دره کوهستانی دمایی معادل 49 درجه سانتیگراد را دارد، دره زیبا و سرسبز دلفارد با دمایی پائین 20 درجه به بهشتی در دل گرمای طاقت فرسای جنوب کرمان تبدیل شده است.

تجمع زباله در دره گردشگری دلفارد

دلفارد؛ سرزمین آبشارها

دلفارد که به مدیترانه کرمان نیز شهرت دارد آب و هوایی مدیترانه ای دارد و در عین حال شاهد رویش درختان گرمسیری و سردسیری در کنار یکدیگر در این منطقه زیبا هستیم، انبوه درختان و وجود دهها آبشار مرتفع در این منطقه و رودخانه های جاری در کنار ارتفاعات سر به فلک کشیده آخرین چینهای زاگرس از دلفارد بهشتی ساخته است که به جاده چالوس کرمان شهرت دارد.

آبشار دلفارد

جنگلهای انار شیطان مهمترین ذخیره گاه گیاهی خاورمیانه

وجود درختان قدیمی و جنگلهای انبوه انار شیطان که به بزرگترین منابع جنگلی خاورمیانه شهرت دارند مناظر زیبا و بی بدیلی را در منطقه ایجاد کرده است.

این باغ طبیعی بزرگ شامل درختان سردسیری مانند گیلاس و زرد آلو و گردو و همچنین درختان گرمسیری شامل موز و خرما و مرکبات است که در حاشیه رودخانه سرشاخه اصلی رودخانه شور و در مسیری 10 کیلومتری قرار گرفته است.

وجود آبشارهای متعدد و مرتفع در منطقه به خصوص آبشار " گلم دخترکش" در کنار درختانی با هزاران سال قدمت و عظیم تلفیقی زیبا از طبیعت را در پیش چشمان گردشگرانی قرار داده است که با فاصله چند کیلومتری از دشتهای سوزان جنوب کرمان می توانند خود را در بهشت ببینند.

این منطقه در نزدیکی جیرفت و سایت باستانی شهر دقیانوس و تمدن ارت با هزاران سال قدمت قرار گرفته است که به گفته باستانشناسان می تواند در صورت انجام مطالعات بیشتر حتی تاریخ پیدایش خط را تغییر دهد.

آبشار گلم دختر کش



از سوی دیگر با ارگ تاریخی بم تنها چند کیلومتر فاصله دارد و همچنین در مسیر شهر راین و ارگ تاریخی و کهن این شهر نیز قرار گرفته است.

هجوم گردشگران استانهای جنوب شرق به دلفارد



روستای دلفارد با تمام زیباییهایش طی سالهای اخیر به عنوان یکی از 11 روستای هدف گردشگری در استان کرمان معرفی شد اما نکته اینجاست که این روستا با تمام امکانات طبیعی و بی نظیرش تنها با این عنوان معرفی شد و امکاناتی به ان تعلق نگرفت و پس از آن شاهد سیل عظیم جمعیت گردشگرانی به این منطقه هستیم که می خواهند ساعاتی را در کنار خانواده خود از گرمای تابستان در امان باشند.



روزانه و در ایام تابستان هزاران نفر از استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سایر مناطق کشور برای استفاده از طبیعت این منطقه وارد دلفارد می شود این آمار در روزهای تعطیل رسمی و اواخر هفته طبق اعلام دهیاری دلفارد به 50 هزار نفر در روز می رسد که برخی برای مدتی در این منطقه ساکن می شوند و برخی نیز تنها ساعاتی را در کنار آبشارهای طبیعی منطقه اتراق می کنند.

طبیعت دره دلفارد



هزاران گردشگر بدون امکانات بهداشتی و رفاهی/ تجمع زباله در محیط زیست

اما متاسفانه عدم سرمایه گذاری لازم و نبود زیر ساختهای در دلفارد به مهمترین مشکل این روستا تبدیل شده است و وقتی به اوج مشکلات این روستا پی می بریم که بدانیم حتی دهیاری این روستای گردشگر پذیر با این حجم عظیم استقبال مردمی ثبت رسمی نشده است و به گفته محمد ساردویی، دهیار دلفارد مسئولان در جواب پیگیری مردم محلی دلفارد گفته اند اگر قرار باشد هزار دهیاری ثبت شود دلفارد هزار و یکم است.

عدم تخصیص اعتبار به دهیاری دلفارد/ افزایش نگرانی در خصوص بروز مشکلات بهداشتی



به این ترتیب دهیاری دلفارد از اعتبارات دولتی نیر بی بهره مانده است اما این منطقه بکر در لیست روستاهای گردشگری معرفی شده است و به این ترتیب میزان استقبال گردشگران چندین برابر قبل شده است.

عدم وجود مراکز جمع آوری زباله، عدم وجود سرویسهای بهداشتی و مراکز اقامتی و مسجد و مراکز بهداشتی مناسب از یک سو و حضور هزاران گردشگری که دلفارد را مامن خود یافته اند وضعیتی را به وجود آورده است که هم اکنون موجب نگرانی اهالی دلفارد و طبیعت دوستان کرمانی شده است.

گوشه ای از تجمع زباله در دره دلفارد

عدم وجود فرهنگ طبیعت گردی مسئولانه در بین گردشگران و متناسب نبودن امکانات با تعداد متقاضیان وضعیت را به حدی رسانده است که درنهایت چیزی به جز نارضایتی گردشگران و مردم محلی را در بر ندارد.

تجمع حجم عظیم زباله در طبیعت دلفارد مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای طبیعت بکر منطقه ایجاد کرده است هر چند که دهیار دلفارد از جمع آوری این حجم زباله در یک روز در هفته خبر می دهد اما برخی منابع از تجمع زباله در این منطقه گردشگری به خصوص در ایام تعطیل خبر می دهند که وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است.

تجمع زباله در خبر و دلفارد/ لزوم فرهنگ سازی گردشگری مسئولانه

محدودیت مناطق گردشگری در جنوب کشور موجب شده است درنهایت حجم بسیار زیادی از مردم استانهای جنوبی به مناطق گردشگری غنی کرمان هجوم بیاورند که نتیجه ای جز مشکلی که هم اکنون برای منطقه گردشگری خبر و دلفارد ایجاد شده است را ندارد.

همچنین این مسئله در خبر نیز موجب تجمع حجم زیادی زباله در این منطقه گردشگری شده است که درنهایت حتی مسئولان محلی نیز از این مشکل ابراز نگرانی کرده اند.

نامتناسب بودن امکانات و حجم گردشگر در صورت تداوم می تواند در آینده نزدیک به عاملی برای نابودی طبیعت بکر منطقه تبدیل شود که علیرغم شرایط طبیعی موجود نسبت با سالهای گذشته تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند و خود به خود با مشکلاتی از جمله کم آبی مواجه شده اند.

در مقابل حجم عظیم گردشگران بهتر است بگوییم هیچ سرویس بهداشتی در منطقه وجود ندارد

عدم وجود سرویسهای بهداشتی نیز وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است که وقتی آمار سرویسهای بهداشتی را از دهیار دلفار می پرسیم می گوید در مقابل حجم عظیم گردشگران بهتر است بگوییم هیچ سرویس بهداشتی در منطقه نداریم!

محمد ساردویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیلهای بالای گردشگری دلفارد گفت: تا کنون رسانه های زیادی وضعیت گردشگری دلفارد را به تصویر کشیده اند و مشکلات را منتقل کرده اند اما در نهایت هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای حل مشکلات منطقه روی نداده است.

روستای گردشگری دلفارد

دهیار دلفارد افزود: دلفارد دره ای 10 کیلومتری است که در جوار ارتفاعات دلفارد قرار دارد و مناظر بسیار شگفت انگیزی از طبیعت را به نمایش گذاشته است و به جاده چالوس کرمان شهرت یافته است زیرا مملو از آبشارهای مرتفع، جنگلهای بکر و کهنسال، گلزارهای متعدد و رودخانه های پر آب است.



وی گفت: وقتی دلفارد به عنوان هدف گردشگری معرفی شد مردم منطقه خوشحال بودند که این مسئله موجب رونق اقتصادی دلفارد می شود اما متاسفانه عدم وجود زیر ساختهای گردشگری هم اکنون مشکلاتی را نیز برای طبیعت منطقه ایجاد کرده است و گردشگران نیز در رفاه قرار نمی گیرند.

یک تابلو سهم دلفارد از منطقه گردشگری

ساردویی گفت: از روستای گردشگری دلفارد تنها یک تابلو نصیب این منطقه شده است و معرفی های صورت گرفته موجب شده سیل عظیم گردشگران به سوی دلفارد جاری شود و این درحالی است که هیچ امکاناتی برای آنها در منطقه وجود ندارد.



این مسئول در خصوص تجمع زباله ها در دلفارد گفت: تنها امکانی که برای جمع آوری زباله ها وجود دارد یک دستگاه تراکتور و همکاری مردم محلی برای پاکسازی منطقه است بطوریکه پس از اتمام روزهای تعطیل و خالی شدن منطقه از گردشگران اقدام به جمع آوری زباله های می کنیم اما اگر در این ایام کسی به منطقه بیاید شاهد وجود زباله ها در طبیعت خواهد بود.

منطقه حفاظت شده خبر



وی گفت: نبود امکانات مهمترین عامل تجمع زباله در طبیعت است با این وجود سعی می کنیم با استفاده از توان فعلی مشکل را کمتر کنیم.



ساردویی در خصوص امکانات موجود در این منطقه گردشگری نیز گفت: تعداد سرویسهای بهداشتی در دلفارد آنقدر کم است که بهتر است بگوییم وجود ندارد هیچ مرکز اقامتی نیز در این منطقه ایجاد نشده و تنها نام روستای گردشگری را یدک می کشد.

گردشگری برای مردم بومی درآمد ندارد

وی با اشاره به خشکسالی در دلفارد گفت: حجم منابع آبی موجود از جمله آبشارها نیز کاهش یافته است طی سالهای اخیر با همکاری دولتمردان چاههای آب آشامیدنی در منطقه حفر شد اما برای کشاورزی خبری از آب نیست و در بسیاری از مزارع از کم آبی خاک بلند می شود و اگر وضعیت این چنین ادامه یابد با توجه به بدون درآمد بودن گردشگری و عدم وجود کشاورزی مردم بومی راهی جز مهاجرت ندارند و دیگر نامی طی 15 سال آینده از روستای دلفارد نخواهد بود.

سنگهای آسیابهای تاریخی در گل و لای رها شده اند



وی همچنین به وجود آسیابهای آبی در دلفارد اشاره کرد و گفت: این آسیابها در گذشته به دلیل سهل انگاری مسئولان تخریب شده اند و هم اکنون تنها حوضچه های این آسیابها و سنگهای آسیاب به جا مانده است که آنها هم در زیر گل و لای مدفون هستند و یا به وسیله افراد بومی سنگها برای استفاده از مکانهای دیگر جابجا می شوند.

محیط زیست استان کرمان



ساردویی احیای این آسیابها به صورت نمادین را یکی از راههای جذب گردشگر دانست.

لزوم اخذ عوارض برای ورود به منطقه



دهیار دلفارد اخذ عوارض برای ورود به منطقه، سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و تخصیص اعتبار و ثبت رسمی دهیاری دلفارد را راه کار اصلی رفع مشکلات این روستا برشمرد و گفت: در صورت وجود اعتبار می توان ماشین آلات لازم و کارگر مورد نیاز را برای جمع آوری سریع زباله ها از منطقه ایجاد کرد اما با این وضعیت کاری به جز جمع آوری هفتگی زباله ها نمی توان انجام داد.

دلفارد کلکسیونی از حیوانات و گیاهان در معرض انقراض است



وی گفت: در کنار تمام این نعمتهای طبیعی وجود صدها نوع گیاه و درخت منحصر به فرد و جانوران وحشی در معرض انقراض دلفارد را به سایت بی نظیر برای کارهای مطالعاتی تبدیل کرده است.



وی ادامه داد: دهها نوع عقاب در دلفارد وجود دارد که متاسفانه تاکنون به وجود این جانوران منحصر به فرد توجهی نشده است، سالها پیش یک فرد دلفاردی در مکانی یک جفت از انواع جانوران وحشی را نگهداری می کرد اما به دلیل اینکه حمایت نشد این کار را تعطیل کرد.

عقابهای دلفارد قربانی تفنگ عشایر



دهیار دلفارد گفت: هم اکنون تعداد کمی از عقابهای دلفارد هنوز در منطقه وجود دارند و دلیل آن این است که عشایر به دلیل حمله عقابها به دامها آنها را با تفنگ هدف قرار می دادند و جمعیت این پرندگان کم یاب بسیار کم شده است.



وی ادامه داد: یوز و خرس سیاه آسیایی نیز از دیگر حیوانات در معرض انقراضی هستند که در دلفارد یافت می شوند اما جمعیت قوچ و کل منطقه به دلیل شکار بی رویه بسیار کاهش پیدا کرده است و به ندرت دیده می شود.



ساردویی اضافه کرد: با وجود اینکه طی سالهای گذشته خرس سیاه آسیایی جز حیوانات در معرض انقراض قرار گرفته بود این حیوان به وفور در این منطقه دیده می شود اما به دلیل اینکه عشایر منطقه عقیده دارند قسمتهایی از بدن این حیوان جنبه دارویی دارد در معرض شکار قرار گرفته است با این حال سعی کردیم با فرهنگ سازی از شکار حیوان جلوگیری کنیم که نتایج مطلوبی داشته است.

افزایش چشمگیر جمعیت خرس سیاه آسیایی در دلفارد



وی گفت: درحال حاضر تعداد خرس های سیاه آسیایی به حدی زیاد شده است که بیم ان وجود دارد که وارد حریم زندگی انسانها شوند.



وی ادامه داد: با این وجود هیچ حمایتی و اقدامی از سوی دستگاههای ذی ربط در این خصوص صورت نگرفته است.

هشدار در خصوص افزایش گردشگری غیر مسئولانه

یک کارشناس محیط زیست استان کرمان نیز در گفتگو با مهر نسبت به افزایش گردشگری غیر مسئولانه هشدار داد و گفت: در صورت ادامه این روند مشکلاتی برای مناطق گردشگری ایجاد می شود.



محمد جهانشاهی گفت: تناسبی بین میزان گردشگر و امکانات موجود در این مناطق وجود ندارد و همین مسئله موجب به خطر افتادن محیط زیست می شود.

منطقه گردشگری خبر



این کارشناس افزود: استان کرمان سرزمین چهار اقلیم است و دلفارد با آب و هوای مدیترانه ای از جمله بی نظیر ترین مناطق گردشگری استان کرمان محسوب می شود.



جهانشاهی ادامه داد: باید سرمایه گذاری بیشتر در راستای رفاه گردشگران و حفظ محیط زیست صورت گیرد که در این میان نقش روستائیان بسیار تاثیر گذار است و می توانند اقامتگاههای روستایی را در اختیار گردشگران قرار دهند و کسب درآمد کنند.



وی ادامه داد: با این وجود یکی از مهمترین مشکلاتی که برای محیط زیست وجود دارد گردشگری غیر مسئولانه است که باید این فرهنگ در بین گردشگران ایجاد شود.

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