58 مدرسه در استان فارس نشان مروج سلامت دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مدارس مروج سلامت ابعاد وسیعی از سلامت در محیط های آموزشی را در بر گرفته و تمامی جنبه ها از جمله محیط مدرسه، والدین، اولیا و همچنین سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان را شامل می شود.

برنامه مدارس مروج سلامت در سطح منطقه مدیترانه شرقی ابزار مناسبی برای یافتن اولویتها، تثبیت برنامه ها و تامین منابع کافی برای برنامه های نوجوانان،جوانان و مدارس است که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری وزارتهای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش در سطح کشور آغاز شده است.

با اجرای این برنامه درسال تحصیلی گذشته، در استان فارس 58 مدرسه به عنوان مدارس مروج سلامت شناخته شدند که از این میان هشت مدرسه موفق به کسب پنج ستاره، 19 مدرسه موفق به کسب چهار ستاره و 22 مدرسه موفق به کسب سه ستاره شدند و بقیه مدارس نیز با کسب دو و یک ستاره نسبت به مرحله قبل (که فاقد ستاره بودند) ارتقا یافتند.

فرایند ارزیابی و اعطای نشان به مدارس مروج سلامت بر این اساس است که بعد از انتخاب مدارس به عنوان مدرسه مروج سلامت چک لیست ممیزی داخلی در اختیار مدرسه قرار می گیرد، این چک لیست توسط تیم ممیزی مدرسه تکمیل و نتیجه به کمیته شهرستانی اطلاع داده می شود. این کمیته موظف است چک لیست را بررسی و اولین ممیزی خارجی را انجام دهد در صورت کسب نکردن حداقل امتیاز لازم (حد اقل 55 امتیاز از 100 امتیاز کل ) به مدرسه فرصت داده می شود تا برای رفع مشکلات اقدام کند، پس از آن مجددا ممیزی داخلی و به دنبال آن ممیزی خارجی انجام خواهد شد که پس از انجام ممیزی خارجی نهایی و در صورت کسب امتیاز لازم آن مدرسه به عنوان مدرسه مروج سلامت شناخته خواهد شد.