ماه رمضان فرصتی برای تذهیب و پالایش روح و روان انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا دهقانی شامگاه شنبه در مسجد سید الشهدا و در جمع مومنان روزه دار ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تذهیب و پالایش روح و روان انسانهاست و باید از این فرصت ارزشمند نهایت استفاده را برد.

وی بیان کرد: این ماه، ماه سلوک و زدودن زنگ های شیطانی از آیینه دل و برافروختن چراغ معرفت در شبستان وجود است و انتظار می رود که همه مردم مسلمان این شهرستان با بهره برداری مناسب از برکات ماه مبارک رمضان زمینه را برای سالم سازی جامعه فراهم کنند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه با اشاره به خیر و برکت نهفته در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: این ماه بهترین ماه برای جذب جوانان به سوی مساجد و معارف دینی و مذهبی است.

حجت الاسلام دهقانی با اشاره به اینکه خواندن قرآن در ماه رمضان از ارزش و اهمیت بالای برخوردار است، بیان کرد: ختم قرآن اگر توسط قشرهای جوان انجام شود با ارزش تر است و زمینه سعادت و خوشبختی هم در دنیا و هم در آخرت را فراهم می کند.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: در تشویق جوانان و هدایت آنها به سوی مساجد و انجام فرایض دینی همه مسئولان وظیفه دارند چرا فردای کشور اسلامی ما در دستان پر توان جوانان متدین این مرز و بوم خواهد بود.

در ادامه این مراسم علاوه بر قرائت قرآن گروه های مولودی خوان به اجرای برنامه های دینی و مذهبی پرداختند.