حسین شمس مدیر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسین شمس به عنوان مشاور فدراسیون در امور فوتسال و مدیر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان منصوب شد.
حسین شمس در حال حاضر مدیریت فنی تیم فوتسال پرسپولیس را بر عهده دارد.
حسین شمس به عنوان مشاور فدراسیون در امور فوتسال و مدیر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، حسین شمس به عنوان مشاور فدراسیون در امور فوتسال و مدیر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان منصوب شد.
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