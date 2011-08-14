امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری که به دنبال بروز برخی مشکلات و مطرح شدن مشمولیت سربازی دو بازیکن داماش، این تیم قصد کناره گیری از لیگ برتر را داشت، اظهار داشت: با بررسی‎های بیشتر به این نتیجه رسیدیم که سهمیه خود را در لیگ برتر حفظ کنیم اما هدف و چگونگی حضور را تغییردهیم.

وی تصریح کرد: تا پیش از این هدف داماش قهرمانی در لیگ برتر بود و حتی خیلی از بازیکنان با همین هدف جذب تیم شده بودند اما واقعیت این بود که اینگونه حضور هیچ منفعتی برای والیبال گیلان نداشت چون بازیکنان بومی کمی در اختیار تیم بودند. به همین دلیل پس از مشکلات ایجاد شده تصمیم گرفتیم تنها به صرف حضور در لیگ برتر، دراین رقابت‎ها شرکت کنیم اما با تدبیر کاملا بومی.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان ادامه داد: اینگونه نتایج مثبت لیگ برتری بودن داماش متوجه والیبال استان خواهد شد. چون حداقل 9 بازیکن بومی خواهیم داشت و بنا به ضرورت و اجازه آئین‎نامه لیگ، بازیکنان جدیدی هم جذب خواهیم کرد. اعتقادم این است که داماش مسیر خود را گم کرده بود اما اینگونه و با اتخاذ این روش و هدف مسیرخود را پیدا کرده‌ایم.

عابدینی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه "با این شرایط تکلیف بازیکنانی که با هدف قهرمانی جذب تیم داماش شده بودند، چه می‎شود؟"، گفت: بیشتر آنها را آزاد اعلام کرده‎ایم. آرش کشاورزی، محمد موسوی و و مجتبی شبان بازیکنانی هستند که از تیم جدا می‌شوند. فرهاد قائمی و فرهاد سال افزون که گفته می‎شود سرباز هستند، بلاتکلیفند و باید دید تکلیف‎شان چه می‎شود. البته از میان بازیکنان جذب شده، مجتبی عطار در تیم می‎ماند.

وی با اشاره به اینکه تیم والیبال داماش گیلان برای شرکت در لیگ برتر ابتدا با عباس برقی به عنوان سرمربی به توافق رسیده بود، خاطرنشان کرد: اما حالا که کل ترکیب تیم تغییر کرده و هدف هم چیزی غیر از قهرمانی است آخوندزاده را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کرده‎ایم.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تیم بسکتبال این باشگاه اظهارداشت: این تیم هم با بازیکنان و مربیان جدیدی که جذب کرده است کارش را امسال در لیگ دسته اول دنبال می‎کند اما امید زیادی داریم از سال آینده در لیگ برتر بسکتبال هم حضور داشته باشیم.