به گزارش خبرنگار مهر، این مربی آرژانتینی چهارشنبه شب گذشته با تیم والیبال جوانان کشورش به عنوان نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان دست یافت از روز دوشنبه با تیم ملی والیبال ایران همکاری خود را به عنوان مربی آغاز می‎کند. قرار است "خوان مانوئل سیچلو" تا پایان مسابقات قهرمانی مردان آسیا در کنار ولاسکو و ملی‌پوشان ایران باشد.

بعد از "ولاسکو"، "خوان" دومین مربی آرژانتینی است که با والیبال ایران همکاری می‌کند. این مربی که پیش از این هم سابقه همکاری با هموطنش را داشت با تیم ملی والیبال ایران در تورنمنت‌های بین‌المللی اسلوونی و اسلواکی نیز شرکت خواهد کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 30 شهریورماه تا 8 مهرماه با حضور 16 تیم در تهران برگزار خواهد شد.