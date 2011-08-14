سیدحسام الدین سراج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار کتاب «از گذر گل تا دل»گفت: این اثر به موضوع بررسی تطبیقی زیبایی شناسی موسیقی و معماری میپردازد که دغدغه ذهنی من از دوران دانشکده بود و در 1387 تحت عنوان کلی پروژه دوره دکتری به دانشگاه ارائه شد و بعد از آن نیز از سوی موسسه انتشارات نیستان منتشر شده است.
وی افزود: در این اثر راجع به زیبایی شناسی تطبیقی معماری و موسیقی و نیز تناسبهای موجود میان بخشهای مختلف هنری و نیز آنالیز معماری به هندسه و موسیقی و ریاضی و نیز تطبیق نسبتهای آنها با همدیگر شده است.
سراج ادامه داد: در بخش نخست از این اثر به بیان این موضوع پرداختهام که زیبایی حاصل نسبتهای موجود در طبیعت است که شامل نسبتهای هندسی و ریاضی میشود واین نسبتها است که زیباییهای دیداری و شنیداری را به وجود میآورد.
این هنرمند عرصه موسیقی همچنین گفت: به نظر من موسیقی به ریاضی و معماری و هندسه برمیگردد و در این میان هنرهای تجسمی و معماری و عکاسی هم مستثنی نیستند. من در این کتاب سعی کردم به بیان این موضوع بپردازم که اگر این نسبتهای دیداری را در کنار فضاهای معماری به صورت نتهای موسیقی بنویسیم و بنوازیم باید همان حس زیبایی شناسانه را احساس کنیم.
این کتاب در 316 صفحه و با قیمت 9هزار تومان از سوی انتشارات نیستان منتشر شده است.
نظر شما