میزان خرید تضمینی گندم زنجان از مرز 90 هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: شهرستان خدابنده با خرید 46 هزار تن بیشترین آمار خرید تضمینی استان زنجان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر کار خرید تضمینی گندم در این استان همچنان ادامه دارد، یادآور شد: با تخصیص اعتبارات لازم از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بیش از 240 میلیارد ریال بهای گندم برابر با 81 درصد از مطالبات کشاورزان استان از طریق بانک عامل پرداخت شده و مابقی مطالبات کشاورزان نیز پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سالجاری 360 تومان تعیین شده که به ازای هریک درصد سن زدگی صد ریال از قیمت پایه گندم کسر می شود.

