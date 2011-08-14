زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری داروسازی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان این دوره از آزمون دکتری تخصصی داروسازی همراه با مدارک خود می توانند به دانشگاههای محل تحصیل مراجعه کنند.

مدرک نشان ­دهنده وضعیت نظام وظیفه، مدرک نشان­دهنده­ وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک زبان انگلیسی، عکس 4 × 3، مدرک شناسایی، مدرک تحصیلی مقطع قبلی، مدرک نشان­دهنده سهمیه­ مورد استفاده از جمله مدارک اعلام شده برای ثبت نام است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت نام در این دانشگاه به صورت اینترنتی انجام می­شود اما هنگام مراجعه، اصل مدارک اعلام شده باید ارائه شود.

به گزارش مهر، نتایج نهایی بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی با پذیرش 115 نفر 31 تیرماه اعلام شد.