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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری داروسازی اعلام شد

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دستیاری داروسازی اعلام شد

پذیرفته شدگان بیست و سومین دوره آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته­های تخصصی داروسازی، می­توانند از روز یکم شهریورماه جهت ثبت نام به دانشگاه­های محل تحصیل خود مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان این دوره از آزمون دکتری تخصصی داروسازی همراه با مدارک خود می توانند به دانشگاههای محل تحصیل مراجعه کنند.

مدرک نشان ­دهنده وضعیت نظام وظیفه، مدرک نشان­دهنده­ وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک زبان انگلیسی، عکس 4 × 3، مدرک شناسایی، مدرک تحصیلی مقطع قبلی، مدرک نشان­دهنده سهمیه­ مورد استفاده از جمله مدارک اعلام شده برای ثبت نام است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت نام در این دانشگاه به صورت اینترنتی انجام می­شود اما هنگام مراجعه، اصل مدارک اعلام شده باید ارائه شود.

به گزارش مهر، نتایج نهایی بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در رشته های تخصصی داروسازی با پذیرش 115 نفر 31 تیرماه اعلام شد.
کد مطلب 1382748

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