حق و حقوق موقوفات همدان به موقع پرداخت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالحی با بیان اینکه متصرف موقوفات در همدان بسیار زیاد است، افزود: از هر تریبونی برای اینکه مردم حق و حقوق موقوفات را پرداخت کنند اطلاع رسانی شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه برای اطلاع رسانی مردم برای پرداخت حق و حقوق موقوفات در شهرستان ملایر 16 هزار و 800 دعوت نامه نوشته شد تا بتوانند حقوق موقوفات را پرداخت کنند.

بخشی از بازار همدان موقوفه است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در بازار همدان موقوفات بسیاری وجود دارد، افزود: با بازاریان همدان نشستی مبنی بر اینکه باید حق و حقوق موقوفات را پرداخت کنند، برگزار شده است.

حجت الاسلام صالحی در ادامه با تشریح برنامه های اوقاف همدان گفت: نذورات امامزادگان برای بازسازی و تعمیر همان امامزاده هزینه می شود و هر امامزاده ای متکی به خودش است.

وی با بیان اینکه پردرآمدترین امامزاده در همدان امامزاده عبدالله است، اظهار داشت: هر امامزاده ای که نذورات داشته باشد و قابلیت کار نیز در آن امامزاده مهیا شود بازسازی و تعمیر می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: تعمیر و بازسازی امامزادگان استان همدان یکی از اولویتهای امسال اوقاف است که اگر اعتبار اختصاص یابد و مردم نیز کمک کنند 28 امامزاده امسال بازسازی می شود.

وی افزود: استان همدان 276 امامزاده، دو هزار موقوفه و 36 هزار رقبه دارد.

امامزاده ها نباید پایگاههای تبلیغاتی یا ستاد انتخاباتی کاندیداها شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان در ادامه تاکید کرد: اجازه نمی دهیم از امامزاده ها به عنوان پایگاههای تبلیغاتی یا ستاد انتخاباتی کاندیداها استفاده شود.

حجت الاسلام محمد صالحی افزود: مساجد یکی از پایگاه های اصلی مردم به شمار می رود و در گذشته برای بسیاری از برنامه های مهم در این پایگاه فرهنگی تصمیم گیری می شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان اضافه کرد: مساجد و امامزاده ها در صورت بروز مشکل یا بحران به عنوان ملجا و پناهگاهی برای تصمیمات مهم و اساسی به شمار می رفتند.

وی با تاکید بر اینکه هیچکس را نمی توان از ورود به مساجد منع کرد، عنوان کرد: کسی نمی تواند کلیددار خانه خدا باشد و از ورود شهروندان به این مکان مقدس ممانعت کند.

مسئولان اوقاف حق دخالت در امور داخلی مساجد را ندارند

حجت الاسلام صالحی با ذکر اینکه اوقاف برنامه ای برای ممانعت از حضور کاندیداهای احتمالی مجلس نهم در مساجد ندارد، اظهار داشت: مسئولان اوقاف حق دخالت در امور داخلی مساجد را ندارند و حدود و اختیارات سازمان در خصوص دخالت در امور مساجد محدود است.

وی اضافه کرد: اوقاف در مباحث عمرانی و دیگر مسائلی نظیر دادن حکم انتصاب امام جماعت و هیئت امنا ورود پیدا کرده زیرا این سازمان اختیار قانونی و شرعی دخالت در امور داخلی مساجد را ندارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان تاکید کرد: اوقاف نمی تواند از ورود کاندیدایی به مسجد ممانعت کند همچنین اجازه حمایت و دفاع از نامزدهای انتخاباتی را نیز ندارد.

حجت الاسلام صالحی افزود: هیئت امنا در اجازه دادن به سخنرانی کاندیدای مجلس در مسجد مختار بوده و می توانند بر اساس صلاحدید خود عمل کنند.