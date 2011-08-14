«منظر پریده رنگ تپه ها» در آذربایجان شرقی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدائی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: فیلم داستانی «منظر پریده رنگ تپه ها» به نویسندگی و کارگردانی سید وحید حسینی نامی پس از تأیید نهایی فیلمنانه وارد مرحله پیش تولید و انتخاب عوامل و بازیگران شده است.

خدائی گفت: جایگاه خانواده در شرع اسلامی و عرف ایرانی جایگاهی بلند مرتبه است و هر تلاشی در جهت حفظ و تحکیم جایگاه خانواده در جامعه حرکت به سوی رشد و تعالی محسوب می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه هنری، هنر کمال گرا و هویت خواه هنر مطلوب است و تلاش بر آن است تا با ابزار هنر در جهت معرفی، حفظ و ترویج هویت ایرانی، اسلامی گام های مؤثری برداشته شود.

خدائی با اشاره مختصری به داستان فیلم گفت: فیلم «منظر پریده رنگ تپه ها» تلاش یک زن برای بدست آوردن هویت و انسجام بخشی به خانواده است که در نهایت منجر به تجمیع اعضای خانواده در زیر یک سقف می شود.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ادامه داد: این فیلم در فرمت HDتصویربرداری خواهد شد و سه بازیگر اصلی و چندین بازیگر فرعی در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت.

وی ابراز امیدواری کرد کار پیش تولید فیلم تا پنجم شهریور ماه به پایان برسد و تصویربرداری آن در سطح شهر تبریز و جاده های اطراف شهر آغاز شود.

اضافه می شود حوزه هنری از نهادهای حامی فیلم و سینما بوده که علاوه بر فیلم یاد شده از آغاز سال تا کنون در آذربایجان شرقی فیلم داستانی «آیریلیق»، فیلم مستند «باغ مینوی فردوس» و فیلم های پویانمایی «حباب» و «سرنا» را تهیه کرده است.