طرح جامع ورزش خوزستان با پنج کارگروه در حال تصویب است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا گرشاسبی شنبه شب در مراسم تقدیر از خبرنگاران ورزشی استان اظهار داشت: در مدتی که فعالیت خود در اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان را آغاز کرده ام رئیس 16 هیئت ورزشی و 11 رئیس تربیت بدنی شهرستان تغیر یافته اند که اغلب این تغییرات برای پیشرفت و تعالی ورزش استان خوزستان بوده است.

وی افزود: همچنین برای شایسته سالاری بیشتر تا دو هفته آینده ارزیابی عملکرد 48 هیئت ورزشی به ترتیب از یک تا 48 رتبه بندی و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.



گرشاسبی تصریح کرد: در مدتی که فعالیت خود را آغاز کرده ام سعی داشتم تعامل مناسبی با استانداری خوزستان به عنوان گلوگاه اعتبارات استانی داشته باشم که خوشبختانه در این کار موفقیت آمیز عمل کردیم به گونه ای که اعتبارات فراوانی از جانب استانداری برای پیشرفت ورزش استان به خصوص در بخش ساخت و ساز در اختیار تربیت بدنی قرار گرفت.



مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان با اشاره به اینکه مجموعه شرکتهای بزرگ استان هر ساله رقم بالایی را در ورزش خرج می کنند، تاکید کرد: در این مدت سعی کردیم کارهای سلیقه ای به حداقل برسد بر همین اساس اقدام به تدوین طرح جامع ورزش استان برای هدفمند کردن فعالیتهای ورزشی کرده ایم که به زودی با تصویب آن توسط استانداری خوزستان، شاهد هماهنگ شدن فعالیتهای ورزشی خواهیم بود.



گرشاسبی افزود: در طرح جامع ورزش، چهار کارگروه در حال فعالیت هستند که شامل کارگروه تربیتی با محوریت آموزش و پرورش، کارگروه ورزش همگانی، کارگروه ورزش قهرمانی و حرفه ای با محوریت شناسایی افراد مستعد ورزشی و کارگروه برنامه ریزی و تحقیقات با محوریت کارهای پژوهشی و دانشگاهی است که البته در جلسه اخیر استاندار خوزستان یک کارگروه به نام رسانه و فرهنگی با محوریت سازمان صدا و سیما به آنها اضافه کرد.



عضو اتاق ورزش استان خوزستان گفت: در کل برای راه اندازی این طرح، 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با وجود اینکه در استان خوزستان رقمهای فراوانی در حال هزینه شدن است این رقم ناچیز به شمار می رود و در صورت اجرای موفقیت آمیز آن بعد از دو سال می توان به ایجاد یک تحول اساسی در ورزش خوزستان و هدفمند شدن فعالیت های ورزشی امیدوار بود.



وی همچنین عنوان کرد: ورزشگاه تختی اهواز که در هنگام حضور بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا با ایرادات فراوانی مواجه شده در حال اصلاح و بازسازی است و به زودی چهار دکل نورافکن جدید با ارتقاع 18 متر بالاتر از دکلهای موجود نصب می شود و میزان نور به اندازه قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین صندلیهای تماشاگران در حال بهسازی و تعویض است و جایگاه ورود خبرنگاران نیز مجزا خواهد شد.



مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان تحت مسئولیتش گفت: با وجود اینکه در این سازمان 225 پست سازمانی وجود دارد در حال حاضر تنها 100 پست متصدی دارند و 125 پست سازمانی به علت کمبود نیرو خالی هستند.



وی افزود: همچنین در سال 1389 اعتبارات اختصاص یافته به هیئتهای ورزشی با جهشی خیره کننده مواجه شد و 32 میلیارد ریال اعتبار به آنها اختصاص یافت که به جرات می توان گفت هیچ استانی در کشور چنین رقمی را به هیئت های ورزشی خود اختصاص نداده همچنین در این مدت 17 میلیارد و 500 میلیون ریال در اختیار شهرستانها قرار گرفت که نسبت به سال گذشته افزایش مناسبی داشته و شهرستانها بسیاری از نواقص خود را رفع کردند.