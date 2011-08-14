جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف انواع فرآورده های نفتی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 55 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در این مدت متوسط مصرف روزانه گازوئیل 86 میلیون لیتر در روز بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که مصرف این فرآورده نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود چهار میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

این مقام مسئول از متوسط مصرف روزانه پنج هزار و 900 تن گاز مایع از ابتدای فروردین ماه سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: مصرف این حامل انرژی در مدت مشابه سال گذشته 6 هزار و 800 تن بوده کهبا کاهشی قابل توجه روبرو بوده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون به طور میانگین روزانه 6 میلیون لیتر نفت سفید در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته است، بیان کرد: در مجموع مصرف انواع فرآورده های نفتی با کاهش 22 تا هفت درصدی روبرو بوده است.

سالاری با بیان اینکه از ابتدای سالجاری متوسط مصرف گازوئیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد، گاز مایع 13 درصد، نفت سفید 22 درصد و بنزین حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این در حالی است که امسال با راه اندازی طرحهای جدید بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاههای موجود متوسط مصرف انواع فرآورده های نفتی افزایش یافته است.



سقوط آزاد مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به افزایش 9 درصدی تولید بنزین ایران، ادامه داد: در حال حاضر متوسط تولید بنزین در سطح پالایشگاههای داخلی به مرز 50 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به سقوط مصرف بنزین کشور در ایام ماه مبارک رمضان، گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان با کاهش سفرهای برون شهری متوسط مصرف بنزین بین 54 تا 47 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه از سال گذشته تاکنون طرحهای بهینه سازی و توسعه پالایشگاههای امام خمینی شازند، لاوان و آبادان در مدار بهره برداری قرار گرفته اند، تاکید کرد: پیش بینی می شود در ادامه ماه مبارک رمضان مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی با کاهش بیشتری روبرو شود.

افزایش فروش بنزین آزاد در جایگاهها

به گزارش مهر، سالاری در ادامه درباره میزان فروش بنزین یارانه ای، نیمه یارانه ای و آزاد در سطح جایگاههای سوخت کشور، توضیح داد: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 10 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در جایگاهها عرضه شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی متوسط فروش بنزین سوپر در سطح جایگاههای کشور را 1.7 تا 2 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: همچنین از ابتدای امسال تاکنون روزانه حدود 43 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت اعمال نشده است، تصریح کرد: هم اکنون بنزین ذخیره سازی شده یارانه ای در کارتهای هوشمند سوخت به کمتر از 200 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده است.

تولید گازوئیل و گاز مایع ایران افزایش یافت

سالاری در پایان با اعلام اینکه امسال با افزایش تولید و کاهش مصرف فرآورده های مختلف نفتی ظرفیت قابل توجه ای برای صادرات به کشورهای مختلف جهان برای کشور ایجاد شده است، خاطر نشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون تولید گاز مایع چهار درصد، گازوئیل 11 درصد و نفت کوره هشت درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن یک میلیون و 765 هزار بشکه ظرفیت پالایش نفت یکی از بزرگترین پالایشگرهای نفت خاورمیانه بوده که با ساخت و بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی پیش بینی می شود این ظرفیت تا پایان برنامه پنجم توسعه از مرز دو میلیون بشکه در روز عبور کند.



علاوه بر این به منظور حذف فرآورده های نفتی غیر استاندارد از سبد سوخت کشور، عرضه بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار و پنج اتحادیه اروپا و به حداقل رساندن گوگرد موجود در فرآورده های نفتی، در فاز نخست اجرای این برنامه کلان اجرای 10 طرح بنزین سازی، بهبود فرآیند تولید و توسعه پالایشگاههای موجود در دستور کار قرار گرفت.



در مجموع پیش بینی می شود با سرمایه گذاری 13.5 میلیارد دلاری و تکمیل طرحهای در دست اجرا، با افزایش ظرفیت تولید بنزین به 70 میلیون لیتر و گازوئیل به بیش از یکصد میلیون لیتر در روز افزایش یابد که علاوه بر خودکفایی در تامین نیازهای داخلی، ایران به یکی از صادرکنندگان فرآورده های نفتی تبدیل خواهد شد.