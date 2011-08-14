ورزش سد نفوذ ناپذیری در مواجهه با مشکلات اجتماعی است

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت نقش ورزش در افزایش سلامت عمومی افراد جامعه، اظهار داشت: امروزه ورزش و تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت دانسته می‌شود که جریان رشد را در ابعاد مختلف به وجود می‌آورد.



وی با تأکید بر اهمیت توجه مردم به ورزش، ادامه داد: ورزش باعث رشد انسان در ابعاد جسمی و روحی می‌شود و در مجموع زمینه‌ساز رشد و تکامل انسان به شمار می‌رود، ضمن اینکه امروزه ورزش جزو جدایی ناپذیر زندگی انسان است که در ارتقای سطح سلامتی جامعه تاثیرات زیادی دارد.



مدیران باشگاه‌ها امانت‌داران مردم هستند



معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم با بیان اینکه تمام افراد مسئول مرتبط با ورزش باید با علم رو این رشته آشنایی کامل داشته باشند، تصریح کرد: با اشرافی که نسبت به اهمیت ورزش در زندگی افراد جامعه داریم، مدیران باشگاه‌ها امانت‌داران مردم هستند و باید به بهترین نحو ممکن مسئولیت خود را با ارائه بهترین خدمات به مردم و به خصوص نسل جوان جامعه ارائه کنند.



اهمیت توجه به عفاف و حجاب در ورزش



وی با اشاره به نقش ورزش در تکامل شخصیت انسان، به موضوع عفاف و حجاب در ورزش اشاره و تاکید کرد: به‌ باشگاه‌های ورزشی باید به عنوان اماکن مقدسی نگاه کرد که بخشی از روند تکامل شخصیت و بسیاری از ابعاد وجودی انسان را در بر می‌گیرد.



منعم ابراز داشت: موضوع استفاده از ورزش در تربیت انسان مختص امروز و دیروز نیست بلکه باشگاه‌های ورزشی اماکن مقدسی هستند و با توجه به اینکه هیچ امری مقدس‌تر از انسان سازی نیست که همه این‌ها در ورزش وجود دارد و به همین دلیل این وظیفه مهم باید مورد توجه جدی مسئولان و مدیران باشگاه‌های ورزشی واقع شود.



نظارت جدی و کامل بر اماکن ورزشی قم



وی اظهار داشت: در موضوع اهمیت حجاب و عفاف در اماکن و فضاهای ورزشی استان، از سال گذشته نظارت جدی و کاملی بر اماکن ورزشی در حال انجام است و سعی شده است در تعامل نزدیک و دوستانه با مدیران و مسئولان باشگاه‌ها، این اماکن به محیطی سالم و پاک تبدیل شوند، ضمن اینکه در این راستا شاهد همکاری بسیار خوب باشگاه‌های ورزشی استان قم بوده‌ایم.



توجه به توسعه ورزش در بین بانوان



معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم توسعه ورزش در بین بانوان را مورد تاکید قرار داد و یاد آورشد: هنوز هم با مشکل کمبود فضای مناسب برای ورزش بانوان مواجه هستیم به خصوص اینکه قم برای بانوان شرایط خاصی مذهبی و فرهنگی را دارد.



وی اضافه کرد: در سال های اخیر رشد قابل توجهی در ساخت و ساز اماکن ورزشی در قم ایجاد شده است و ای روند با تشکیل وزارت ورزش و جوانان و انشاءالله اختصاص یافتن بودجه و امکانات بیشتر، قطعا در ادامه مسیر موفق تری را در پیش خواهد گرفت.

