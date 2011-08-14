احمدی رئیس ایمیدرو شد / صنعت 3 - بازرگانی 1

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی، سعید شریف زاده را به سمت معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی منصوب کرد .

همچنین وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی دیگر، خدامراد احمدی را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تعیین کرد.

سید رضا فاطمی امین سومین حکم را از غضنفری دریافت کرد ، وی به سمت معاونت برنامه ریزی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

غضنفری همچنین درحکمی دیگر، صفدر رحمت آبادی را به سمت معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین کرد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از خدمات فریدون احمدی در طول مدت تصدی معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سابق ، سید مسعود سمیعی نژاد سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، ایرج ندیمی معاون هماهنگی و مجلس وزارت صنایع سابق و محمود دودانگه معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی سابق تقدیر و تشکر کرد .

پیش از این، احمدی معاون وزیر صنایع و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ، شریف زاده معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ، فاطمی امین معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن سابق و رحمت آبادی مدیرکل هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سابق و سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت صنایع سابق مشغول به کار بودند.