  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۹

شام آخر سمیعی نژاد /

احمدی رئیس ایمیدرو شد / صنعت 3 - بازرگانی 1

احمدی رئیس ایمیدرو شد / صنعت 3 - بازرگانی 1

خدامراد احمدی سرانجام پس از کشمکشهای فراوان و متقاعد کردن وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را از آن خود کرد؛ بدین ترتیب سید مسعود سمیعی نژاد سرپرست ایمیدرو دیشب شام آخر خود را با خبرنگاران صرف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی، سعید شریف زاده را به سمت معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی منصوب کرد .

همچنین وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حکمی دیگر، خدامراد احمدی را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تعیین کرد.
 
سید رضا فاطمی امین سومین حکم را از غضنفری دریافت کرد ، وی به سمت معاونت برنامه ریزی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
 
غضنفری همچنین درحکمی دیگر، صفدر رحمت آبادی را به سمت معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین کرد.
 
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از خدمات فریدون احمدی در طول مدت تصدی معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سابق ، سید مسعود سمیعی نژاد سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، ایرج ندیمی معاون هماهنگی و مجلس وزارت صنایع سابق و محمود دودانگه معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی سابق تقدیر و تشکر کرد .
 
پیش از این، احمدی معاون وزیر صنایع و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ، شریف زاده معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ، فاطمی امین معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن سابق و رحمت آبادی  مدیرکل هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی سابق و سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس وزارت صنایع سابق مشغول به کار بودند.
کد مطلب 1382761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها