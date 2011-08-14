اهدای خون در اردبیل 20 درصد افزایش یافت

فرامرز درگاهی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 90 بیش از هفت هزار و 761 واحد خون اهدا شده که نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل، 20 درصد افزایش نشان می دهد که نشان دهنده فرهنگ سازی مناسب در این زمینه است.

وی اضافه کرد: با افزایش میزان اهدا خون، هم اکنون این استان در زمینه تولید فرآورده های خونی به خودکفایی رسیده است و پیش بینی می شود امسال 30 هزار واحد خونی در این استان جمع آوری شود.

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون استان با بیان اینکه اردبیل از نظر اهدا خون سومین استان کشور است، افزود: در مقایسه با سایر استانها میزان اهدای خون،27 درصد در خراسان شمالی، 23 درصد در قم و 22 درصد در اردبیل نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این استانها رتبه برتر کشوری را دارند.

وی با بیان اینکه در این استان برای تامین خون بیماران هیچ مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: خونهای جمع آوری شده به صورت فرآوردهای خونی از جمله پلاسما، پلاکت و گلبول قرمز برای نجات جان بیماران تالاسمی، هموفیلی، سرطانهای خونی و سایر نیازمندان به خون استفاده می شود.

درگاهی با اشاره به فعالیت شش مرکز خون گیری در استان طی ماه رمضان ابراز داشت: اهدا خون هیچ منعی برای روزه داران ایجاد نمی کند، اما مردم می توانند بعد از افطار به مرکز اهدا خون اردبیل و یا پایگاههای خلخال، مشگین شهر و پارس آباد مراجعه و در این عمل خداپسندانه شرکت کنند.



وی با بیان اینکه آقایان چهار بار و خانمها سه بار در سال می توانند خون اهدا کنند، یادآور شد: اهدای خون برای مناسبت یا فصل خاصی نیست و در هر لحظه بیماران به گروه های خونی نیاز دارند، بنابراین توصیه می شود شهروندان به صورت مستمر خون اهدا نمایند.



این مسئول عنوان کرد: جایگزین مصنوعی برای فرآورده های خونی وجود ندارد و تنها منبع تامین این مایع حیاتی، انسانها هستند، و بی شک با عدم مشارکت مردم شاهد مرگ هزاران هموطن نیازمند به فرآورده های خونی خواهیم بود.



وی متذکر شد: اهدا خون هیچ خطری برای اهدا کننده ندارد و هر فرد سالم بالای 17 سال، 50 کیلوگرم وزن و فشارخون متعادل با حداقل شرایط می تواند خون اهدا کند.