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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

راه‌های خویشتن‌داری در شهر کتاب تشریح می‌شود

راه‌های خویشتن‌داری در شهر کتاب تشریح می‌شود

سومین جلسه از سلسله نشست‌های خانواده مثبت با حضور محمود گلزاری در شهر کتاب مرکزی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 2 جلسه پیشین خود «کودک خوشبین» و «عوامل افزایش شادکامی» را با حضور دکتر محمود گلزاری بررسی کرد و اکنون با رویکرد روان‌شناسی مثبت با موضوع «هوش هیجانی و خویشتن داری» ادامه پیدا می‌کند.

هوش عاطفی یا هوش هیجانی (EQ) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. در حوزه هیجانات، به کسی که قادر به کنترل هیجان‌ات، امیال و به تاخیر انداختن آن‌ها و تسلط بر نفس است، خویشتندار گفته می‌شود.

سومین نشست‌ خانواده مثبت روز سه شنبه ۲۵ مرداد ساعت 18:30 در شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان شریعتی، بالا‌تر از مطهری، نبش کوچه کلاته شماره ۷۴۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 1382769

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