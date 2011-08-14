به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 2 جلسه پیشین خود «کودک خوشبین» و «عوامل افزایش شادکامی» را با حضور دکتر محمود گلزاری بررسی کرد و اکنون با رویکرد روان‌شناسی مثبت با موضوع «هوش هیجانی و خویشتن داری» ادامه پیدا می‌کند.

هوش عاطفی یا هوش هیجانی (EQ) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. در حوزه هیجانات، به کسی که قادر به کنترل هیجان‌ات، امیال و به تاخیر انداختن آن‌ها و تسلط بر نفس است، خویشتندار گفته می‌شود.

سومین نشست‌ خانواده مثبت روز سه شنبه ۲۵ مرداد ساعت 18:30 در شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان شریعتی، بالا‌تر از مطهری، نبش کوچه کلاته شماره ۷۴۳ برگزار می‌شود.