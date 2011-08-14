به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش بود که انجمن نمایش با وجود مخالفت بسیاری از هنرمندان و اهالی تئاتر منحل شد. در آن زمان بحث بر سر این بود که عملکرد این انجمن به لحاظ مالی و تحت پوشش قرار دادن تعدادی از هنرمندان زیر سؤال است و باید منحل شود. در آن زمان بحث‌های بسیاری بخصوص از طرف مدیران و مسئولان تئاتری مطرح شد و اعلام شد انجمن هنرهای نمایشی ایران با ساختاری متفاوت و قانونی به فعالیت خود در تئاتر ایران ادامه می‌دهد.



انجمن هنرهای نمایشی ایران به عنوان بازوی اصلی دریافت و تزریق بودجه برای تولید و اجرای آثار نمایشی عمل می‌کرد و هر گونه تخصیص بودجه به گروه‌های تئاتری، جشنواره‌ها و فعالیت‌های مختلف از طریق این انجمن انجام می‌شد. به نوعی در دوره معاونت هنری جدید مدیرکل‌ هنرهای نمایشی دیگر قدرت عملی در خصوص پرداخت بودجه‌ها نداشت و این روند از طریق انجمن هنرهای نمایشی ایران انجام می‌شد.



حال بعد از گذشت چند سال از انحلال انجمن نمایش زمزمه انحلال انجمن هنرهای نمایشی ایران به گوش می‌رسد. البته حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که این انجمن منحل نخواهد شد بلکه غیر فعال می‌شود. بحث غیر فعال بودن با منحل شدن انجمن هنرهای نمایشی ایران نمی‌تواند جدا باشد و مفاهیم متفاوتی داشته باشد زیرا غیر فعال بودن حاکی از نبود حرکت، عملکرد و فعالیت است و منحل شدن نیز همین معنا را با خود حمل می‌کند.



تنها تفاوت غیر فعال بودن با منحل شدن در این است که در ترکیب دوم نام انجمن هنرهای نمایشی ایران همچون یک تابلوی تزیینی بر سر در تئاتر ایران باقی خواهد ماند. گویا از این پس قرار است مؤسسه توسعه هنرهای معاصر مسئولیت دریافت و تخصیص بودجه برای فعالیت‌های تئاتری و انعقاد قراردادها را بر عهده بگیرد.



نکته قابل توجه در این اقدامات این است که مدیران و مسئولان تئاتری بدون کمترین شفاف سازی و ارائه عملکرد و وضعیت عملکرد مالی انجمن هنرهای نمایشی ایران یا هر انجمن و مؤسسه دیگر اقدام به تعطیلی،‌ منفعل کردن و یا راه‌اندازی انجمنی دیگر می‌کنند.



انجمن هنرهای نمایشی ایران با توجه به اینکه مجرایی برای دریافت بودجه و انعقاد قراردادهای نمایشی و همچنین فعالیت‌های تئاتری بوده دارای یک چرخش مالی و عملکرد است. اگر قرار است این انجمن منحل یا منفعل شود باید عملکرد آن بخصوص در زمینه مالی شفاف سازی شود تا اهالی تئاتر و علاقه‌مندان به تئاتر بدانند انجمن مذکور با چه عملکرد مالی و چه فعالیت‌هایی قرار است به حاشیه رانده شود.



کنار زدن انجمن هنرهای نمایشی و منفعل کردن آن طبق گفته حسین مسافرآستانه تصمیمی است که توسط مدیران و مسئولان تئاتری اتخاذ شده اما اینگونه هم نباید باشد که بدون شفاف‌ سازی پرونده فعالیت این انجمن مختومه شود و شبهات و ذهنیات بسیاری را برای اهالی تئاتر به جا بگذارد.