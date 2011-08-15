به گزارش خبرنگار مهر، فردو شهیدپرور‌ترین روستاهای استان قم است که در دوران جنگ تحمیلی ۱۰۴ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.



از زمانی‌که بنیاد شهید استان قم تصمیم به بازسازی گلزار شهدای روستایی گرفت، گلزار شهدای روستای فردو در سال ۱۳۸۷ برای بازسازی تخریب شد که بعد از گذشت سه سال هیچ اقدامی برای بازسازی آن صورت نگرفت که مسئولین عدم اختصاص بودجه را یکی از مشکلات اساسی برای ساماندهی این گلزار عنوان می‌کردند.



معاون عمران و مسکن بنیاد شهید استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سری دوم بازسازی و ساماندهی این گلزار از خردادماه سال جاری آغاز شده و متولی ساخت این مرحله از ساماندهی گلزار، بنیاد شهید استان است و پیمانکار این مرحله از ساخت از طرف دهیاری این روستا پیشنهاد و انتخاب شده است.

محمد حسن جعفری در ادامه افزود: استانداری بودجه‌ای بالغ بر ۵۰ میلیون تومان به این مرحله از ساخت اختصاص داده است که این مرحله از ساخت گلزار تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت و برای مراحل بعدی نیاز به بودجه ۱۰۰ میلیون تومانی داریم و امید داریم این بودجه تامین شده و کار بازسازی و ساماندهی این گلزار هر چه سریع‌تر به اتمام برسد.

خانواده‌های شهدا و اهالی روستای فردو که از تخریب گلزار شهدایشان ناراضی بودند با شروع مجدد بازسازی و ساماندهی این گلزار بسیار راضی وخوشحال هستند.



زهرا جابری، مادر شهیدان حبیب و رضا کوهی و اهل روستای فردو است.



وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از خرابی این گلزار بسیار ناراحت بودم و حالا وقتی می‌بینم این گلزار در حال بازسازی است و دوباره می‌توانم بر سر یادمان شهیدانم حاضر شوم و از نزدیک فاتحه‌ای نثار آن‌ها کنم بسیار خوشحاال هستم و امیدوارم که دربازسازی این گلزار وقفه‌ای پیش نیاید و کار بازسازی آن هر چه زود‌تر به اتمام برسد.



یکی دیگر از خانواده شهدای این روستا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از اینکه سه سال کار بازسازی این گلزار متوقف شده و نمی‌توانستیم بر سر یادمان شهدایمان حاضر شویم بسیار ناراحت بودیم، از بازسازی دوبارهٔ این گلزار بسیار خوشحال و راضی هستیم و از مسئولین می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر این گلزار ساماندهی شده و بازسازی آن متوقف نشود.