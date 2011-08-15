به گزارش خبرنگار مهر، فردو شهیدپرورترین روستاهای استان قم است که در دوران جنگ تحمیلی ۱۰۴ شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
از زمانیکه بنیاد شهید استان قم تصمیم به بازسازی گلزار شهدای روستایی گرفت، گلزار شهدای روستای فردو در سال ۱۳۸۷ برای بازسازی تخریب شد که بعد از گذشت سه سال هیچ اقدامی برای بازسازی آن صورت نگرفت که مسئولین عدم اختصاص بودجه را یکی از مشکلات اساسی برای ساماندهی این گلزار عنوان میکردند.
معاون عمران و مسکن بنیاد شهید استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سری دوم بازسازی و ساماندهی این گلزار از خردادماه سال جاری آغاز شده و متولی ساخت این مرحله از ساماندهی گلزار، بنیاد شهید استان است و پیمانکار این مرحله از ساخت از طرف دهیاری این روستا پیشنهاد و انتخاب شده است.
زهرا جابری، مادر شهیدان حبیب و رضا کوهی و اهل روستای فردو است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از خرابی این گلزار بسیار ناراحت بودم و حالا وقتی میبینم این گلزار در حال بازسازی است و دوباره میتوانم بر سر یادمان شهیدانم حاضر شوم و از نزدیک فاتحهای نثار آنها کنم بسیار خوشحاال هستم و امیدوارم که دربازسازی این گلزار وقفهای پیش نیاید و کار بازسازی آن هر چه زودتر به اتمام برسد.
یکی دیگر از خانواده شهدای این روستا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: از اینکه سه سال کار بازسازی این گلزار متوقف شده و نمیتوانستیم بر سر یادمان شهدایمان حاضر شویم بسیار ناراحت بودیم، از بازسازی دوبارهٔ این گلزار بسیار خوشحال و راضی هستیم و از مسئولین میخواهیم که هر چه سریعتر این گلزار ساماندهی شده و بازسازی آن متوقف نشود.
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