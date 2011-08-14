زمان برگزاری مراسم ختم آیت الله آقامیری خوانساری تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حاج سید هاشم آقامیری خوانساری از علمای منطقه خوانسار گلپایگان بود که روز پنجشنبه در بیمارستان خاتم الانبیای تهران دار فانی را وداع گفت.

وی سالها نزد حضرات آیات عظام گلپایگانی، خوانساری و مرعشی نجفی کسب علم کرده و سالها در حوزه های علمیه تدریس کرد.

آیت الله آقامیری خوانساری در سال های اخیر مسئولیت های مختلفی را در زمینه حوزوی داشته است که از آن جمله می توان به ریاست حوزه علمیه اراک، مدیریت یکی از مدارس حوزه علمیه قم، نماینده طلاب حوزه های علمیه خوانسار و گلپایگان در حوزه علمیه قم و امامت جمعه شهرستان خوانسار اشاره کرد .

مراسم ختم آیت الله آقامیری خوانساری قرار بود روز یکشنبه 23 مرداد ماه برگزار شود اما به علت تداخل در برنامه مسجد، این مراسم به روز دوشنبه موکول شد.

مراسم ختم آیت الله آقامیری روز دوشنبه 24 مرداد ساعت 16 تا 18 در مسجد خداداد واقع در بزرگراه شهید محلاتی، خیابان عارف شمالی برگزار می شود.

