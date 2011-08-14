حجت الاسلام دکترعلی فلاح رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش عرفانهای کاذب در میان جوانان گفت: سطح سنی گرایش به عرفان های کاذب پایین آمده است؛ بسیاری از ترویج کنندگان این مکاتب برای تاثیرگذاری بیشتر بر افکار نسل جدید از سنین پایین دبستان و راهنمایی آموزشهای خود را آغاز می کنند، حتی برخی از فرقه های ضاله برای مراحل دبستان و راهنمایی کتابهایی نیزدارند زیرا اگر در این سنین شکاف را آغاز کنند بیشتر می توانند در کار خودشان موفق شوند.

وی ادامه داد: یکی از اصول تربیتی شروع آموزش از سنین پایین است زیرا هنگامی که به سطح دانشگاه رسیده ایم آموزه‌های تربیتی تاثیر چندانی ندارد هرچند امکان تغییر و تحول در هر رده سنی هست اما به طور طبیعی ذهن سنین پایین تر برای دریافتهای تازه آماده‌تر است.

تدوین کتابهای مخصوص عرفانی برای دوران راهنمایی

فلاح رفیع با بیان اینکه کسانی که در جهت ترویج عرفانهای کاذب و مشوش کردن اذهان فعالیت می کنند برای دوره های راهنمایی و دبیرستان دانش آموزان برنامه های ویژه دارند گفت: متاسفانه برخی از این گروهها برای ترویج افکار و اندیشه های خود در دوران نوجوانی برنامه های ویژه ای و علمی دارند. البته تمامی این فرقه ها کار علمی انجام نمی دهند اما برخی برای دوران راهنمایی و دبیرستان کتابها و معلمان مخصوص دارند. همچنین محافلی وجود دارد که در این دوران افراد را جذب کند.

آموزش و پرورش هوشیار باشد

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در این زمینه بسیار هوشیار باشد، گفت: در مقابل این کتابها، آموزش و پرورش نیز باید مطالبی را در خصوص گرایشهای معنوی و روحی انسان که امری فطری است تهیه و تدوین کند و نرم افزارهای لازم را در این زمینه در اختیار معلمان قرار دهد.

وی هنر را وسیله‌ای تاثیر گذار در ترویج پیام‌های درست دانست و گفت: از فیلمهای سینمایی، تئاتر، هنرهای نقاشی و خطاطی و... می توان برای بیان مفاهیم کمک گرفت تا بتواند در مقابل این هجمه عظیمی که امروز برای مقابله با اسلام و منحرف کردن جوانان ها ایجاد شده مقابله کرد.

حساسیت متولیان آموزشی کشور چندان نیست

فلاح رفیع با اشاره به این که حساسیت متولیان آموزش و پرورش در زمینه ترویج عرفانهای کاذب چندان زیاد نیست، گفت: باید این حساسیت در سطح متولیان آموزش و پرورش بیشتر شود. هرچند زحماتی کشیده می شود اما فکر می کنم در این زمینه نیاز به حساسیت و دقت بیشتری است البته صرف حساسیت هم کفایت نمی کند و باید در این زمینه برنامه ریزیهای منظمی در مدارس انجام و دروس مخصوصی با همین عنوان تدوین شود.

فلاح رفیع با بیان اینکه دانش آموزان به ویژه در سطح دبیرستان آمادگی پذیرفتن این علوم را دارند، گفت: در این دوران تحول فکری در جوانان آغاز می شود و آماده پذیرش افکار و عقاید جدید هستند. در قبل از دبیرستان میل به عرفان زیاد نیست و نوجوان هنوز در حال و هوای کودکی هستند و میل به بازی دارند اما در دوران دبیرستان میل به معنویت در انسانها شکوفا می شود.

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی معتقد است: باید از زمان کودکی حتی دوران قبل از دبیرستان نیز برنامه داشت. زیرا بسیاری از اسباب بازیها و فیلمهای کودکانه که ساخته می شود فکر کودکان ما را برای پذیرش افکار و ارزشهای خود نشانه گرفته اند.

90 درصد اسباب بازیها افکار منحرفانه را ترویج می کنند

وی با بیان این که اسباب بازیها فکر بچه ها را شکل می دهند،گفت: متاسفانه ما به بحث اسباب بازی ها توجه نکرده ایم. بیش از 90 درصد اسباب بازی ها در بازار براساس آموزه های دینی و اسلامی ما نیست و بیشترشان افکار منحرفانه را ترویج می کند و با ملیت و اسلامیت ما هماهنگی و تناسب ندارند.

فلاح رفیع افزود: آموزش و پرورش می تواند در زمینه اسباب بازی مستقیما ورود پیدا کند و یا به نهادهایی که متولی این کار هستند کمک کند. به هر حال بچه ها در دوران ابتدایی با اسباب بازی بسیار سر و کار دارند و در دنیا نیز روی این موضوع بسیار کار می کنند.

صدا و سیما در پخش فیلم های سینمایی به مفاهیم پشت پرده دقت نمی کند

وی با بیان این که برخی از آثار سینمایی هم در ترویج افکار ضاله نقش دارند گفت: متاسفانه بعضی از فیلم ها در تلویزیون خودمان هم پخَش شده است در حالی که افکاری که در این فیلم ها وجود دارد و انگیزه هایی که می خواهد القا کند انگیزه‌هایی شیطانی و منحرفانه است.

فلاح رفیع بابیان اینکه برای کاهش این آسیبها آموزش و پرورش و صدا وسیما بایدهمکاری وتعامل کنند،گفت: باید قبل از پخش فیلمی در صدا و سیما کارشناسان آن را بررسی کنند. البته کارشناسان آموزش و پرورش نیز باید بسیار تخصصی و با انگیزه به این موضوع بپردازند. با این حال بر این باورم که چنین تعاملی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد باید بیش از این باشد که نمودش را در سطح جامعه ببینیم.

فلاح رفیع با اشاره به ابزارهای گسترش عرفانهای کاذب در سطح جامعه گفت: ابزارها و راههای متنوع و گوناگونی نظیر ساخت فیلم ها و گسترش آن ، ماهواره و اینترنت و... وجود دارد.

لزوم آگاه‌سازی دانش آموزان از خطرات فضای مجازی

وی با بیان این که دانش آموزان ما در دوران دبیرستان با فضاهای مجازی بیشتر آشنا می شوند گفت: آموزش و پرورش می تواند با آموزش درست استفاده از اینترنت و خطراتی که می تواند این فضاها داشته باشد نسبت به این نوع مسائل هشدار دهد. وبلاگ ها و فیس بوک راههای خوبی برای مروجان این عرفانهای کاذب هستند.

3 هزار عرفان کاذب شناسایی شده است

حجت الاسلام فلاح رفیع با اشاره به تعداد این عرفان ها در سطح دنیا گفت: تعداد این عرفان ها در دنیا زیاد است؛ برخی تا سه هزار نوع عرفان را شناسایی کرده اند. در واقع تکثیر این نوع عرفانها برای آن است که در مقابل عرفان اسلامی بایستند. تمایلات درونی انسان ها و میل فطری انسان به عرفان زمینه ای شده که مروجان این افکار انحرافی با استفاده از این نیاز افکار ضاله خود را ترویج کنند.

ترفند عرفانهای کاذب برای مقابله با موج بیداری اسلامی

فلاح رفیع ادامه می دهد:این حرکتها برای مقابله با انقلاب اسلامی است و با وجود بیداری اسلامی که در منطقه ایجاد شده باید منتظر موج این عرفانهای کاذب و مکاتب انحرافی باشیم .هرچقدر این موج بیداری اسلامی که متاثر از انقلاب اسلامی است بیشتر شود آنها نیز به همان نسبت از ترفندهای بیشتری استفاده می کنند.

برخی از عرفان های کاذب در ایران نمایندگی دارند

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با اشاره به معروف ترین فرقه های انحرافی در ایران گفت: معروف ترین آنها در کشور ما شیطان پرستی است که به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیست و گرایشهای جنسی نیز دارد. همچنین عرفان کیهانی، اوشو، اکنکار که مبنای آن سازمانهای جاسوسی آمریکا و در میان نظامیان آمریکا رواج بیشتری دارد، عرفانهای سرخپوستی، رام الله، پائولو کوئیلو، دالایی لاما از معروف‌ترینها در ایران هستند.

وی افزود: برخی از این عرفانها نمایندگی و انتشارات در ایران دارند. به طور مثال اوشو شاید بیش از صد جلد کتابش به فارسی ترجمه شده است.

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی تصریح کرد: نکته اصلی که در این عرفان ها وجود دارد اعتقاد نداشتن به خداست. در واقع در این عرفانها با توجه به نیاز انسان خسته عصر حاضر، به سه شاخص اصلی آرامش، امید و شادی توجه می کنند بی آنکه روح معنویت در آن جاری باشد.

