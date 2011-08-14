به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "مهمان ویژه" به کارگردانی سیداسماعیل جلالی و تهیه‌کنندگی مشترک مجید پاکدامن و علی پاکدامن هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد و طبق برنامه ریزی‌ها اوایل ماه آینده آماده پخش خواهد شد.

تدوین و صداگذاری توسط اسماعیل جلالی به مرز 30 درصد رسیده و ساخت موسیقی برعهده امید رهبران است. رهبران همچنین تیتراژ این کار را می‌سازد.

مهدی امینی خواه، زهرا اویسی، محمد برسوزیان، پرستو صالحی، کاظم افرندنیا، لیلا بوشهری، شهراد وثوقی، مرتضی ضرابی، سیما مطلبی، شیما اسدی، کامران دهقان، جواد عاقبت بین، محمد حسینی، مریم بصیری، اکبر آبدیده، فریده گل محمدی، هدایت الله سجادی و (با معرفی) وحید وفایی از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

"مهمان ویژه" داستان زندگی غلامحسین راننده آژانسی را روایت می‌کند که با زنش دچار مشکلاتی می‌شود. در یکی از شب‌ها او به همراه یک مسافر وارد یک مهمانی می‌شود و با ورود به آنجا اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد.

عوامل اصلی این فیلم تلویزیونی عبارتند از تصویربردار: هومن سلماسی، صدابردار: آرش برومند، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امین اقبالزاده، طراح صحنه و لباس: مصطفی منفرد، طراح گریم: مرتضی زاهدی، منشی صحنه: سمیه شهرابی، دستیار دوم کارگردان: شقایق علافیان، مدیر تولید: مرتضی خسروی مجد، مدیر تدارکات: حسن اکبری پاکدامن، دستیاران تصویر: حسن بذرافشان، بهزاد فرهادتوسکی، رضا دهدار، امیر نظیف، دستیاران صدا: سلیم بردباری، مسعود احمدی، مجریان گریم: وحید شیرزاد، رومینا نسرین، عکاس: مژده لباسچی، دستیار صحنه و لباس: سیما سلامی، دستیار صحنه: حسن علیزاده منفرد، دستیار تدارکات: حامد آزادی، دستیار لباس: شقایق صادق، مجری طرح: موسسه طلوع سبز انتظار.