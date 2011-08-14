داوران بین المللی ایران از قضاوت در مسابقات محروم شدند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شنژن، ناصر گلچین و حمیدرضا هاشمی که به عنوان داوران بین المللی برای قضاوت در مسابقات یونیورسیاد چین به شنژن آمده بودند به دلیل تاخیر در سفر فرصت قضاوت در دو مرحله مقدماتی این مسابقات را از دست دادند.

ناصر گلچین در این خصوص گفت: طبق قوانین مسابقات ما باید روز ششم آگوست به شنژن می آمدیم و این مسئله را به مسئولان فدراسیون اعلام کردیم. قرعه کشی هم روز دهم آگوست برگزار شد اما ما شب 11 آگوست وارد شنژن شدیم.

وی ادامه داد: تمام داورانی که می خواهند در مسابقات شرکت کنند باید در قرعه کشی حضور داشته باشند در غیر این صورت فرصت حضور و قضاوت در دو مرحله مقدماتی را از دست می دهند.

این داور بین المللی کشورمان خاطر نشان کرد: البته این امیدواری را داریم که در قرعه کشی عصر فردا بتوانیم فرصت حضور قضاوت در فینال مسابقات را به دست آوریم.

گلچین در پایان گفت: قطعا حضور ما می توانست اعتماد به نفس ژیمناستیک کاران ایران را افزایش دهد و شانس موفقیت آنها را بیشتر کند.

حمیدرضا هاشمی دیگر داور بین المللی کشورمان هم در این خصوص اظهار داشت: ما باید یک هفته زودتر می آمدیم نمی دانم چرا بلیط ما را اینقدر دیر گرفتند که نه تنها روز 6 آگوست بلکه 11 آگوست به شنژن رسیدیم.

وی ادامه داد: ما از 10 تا 13 آگوست کلاسهای ارتقاء سطح داوری داشتیم و حتی روز یازدهم که افتتاحیه بود کسی را پیدا نکردیم که بتوانیم حضورمان را اعلام کنیم به همین دلیل به مسئولان مسابقات ایمیل زدیم.

این داور کشورمان ابراز امیدواری کرد بتوانیم شانس حضور قضاوت در فینال مسابقات را به دست آورد و افزود: متاسفانه سفر ما به شنژن 36 ساعت طول کشید که این اتفاق بدی بود و شانس ما را برای قضاوت در این مسابقات پایین آورد. البته حضور در این مسابقات تاثیری در امتیاز ما ندارد اما می توانست برای ملی پوشان ایران موثر باشد.