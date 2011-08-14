در گفتگو با مهر اعلام شد: افزایش 10درصدی شهریه متغیر غیرانتفاعیها/ میزان شهریه ثابت ورودیهای90

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: شهریه متغیر دانشجویان ورودی 89 و ماقبل 89 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 10 درصد افزایش پیدا میکند اما شهریه ثابت این دانشجویان هیچگونه تغییری در سال تحصیلی جدید نخواهد کرد.
مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره وضعیت شهریه ثابت و متغیر دانشجوی ورودی 90 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی افزود: شهریه ثابت دانشجویان جدیدالورود این دانشگاهها و موسسات 50 هزار تومان بیشتر از شهریه ثابت دانشجویان ورودی 89 خواهد بود.
حسنی اضافه کرد: شهریه متغیر دانشجویان ورودی 90 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 10 درصد بیشتر از میزان شهریه متغیری است که دانشجویان ورودی 89 در سال تحصیلی گذشته پرداخت میکردند.
به گزارش مهر، شهریه متغیر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در حالی افزایش 10 درصدی پیدا کرده است که رئیس اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال گذشته در مکاتباتی جداگانه با وزیر علوم و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش شهریه دانشجویان شده بود.
نظر شما