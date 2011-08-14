  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد: افزایش 10درصدی شهریه متغیر غیرانتفاعیها/ میزان شهریه ثابت ورودیهای90

در گفتگو با مهر اعلام شد: افزایش 10درصدی شهریه متغیر غیرانتفاعیها/ میزان شهریه ثابت ورودیهای90

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از افزایش 10 درصدی شهریه متغیر دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی برای سال تحصیلی 91 - 90 خبر داد.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: شهریه متغیر دانشجویان ورودی 89 و ماقبل 89 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 10 درصد افزایش پیدا می‌کند اما شهریه ثابت این دانشجویان هیچگونه تغییری در سال تحصیلی جدید نخواهد کرد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره وضعیت شهریه ثابت و متغیر دانشجوی ورودی 90 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی افزود: شهریه ثابت دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه‌ها و موسسات 50 هزار تومان بیشتر از شهریه ثابت دانشجویان ورودی 89 خواهد بود.
 
حسنی اضافه کرد: شهریه متغیر دانشجویان ورودی 90 دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی 10 درصد بیشتر از میزان شهریه متغیری است که دانشجویان ورودی 89 در سال تحصیلی گذشته پرداخت می‌کردند.
 
به گزارش مهر، شهریه متغیر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در حالی افزایش 10 درصدی پیدا کرده است که رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال گذشته در مکاتباتی جداگانه با وزیر علوم و رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش شهریه دانشجویان شده بود.
 
 
کد مطلب 1382791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها