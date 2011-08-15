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۲۴ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۴

باهنر در گفتگو با مهر:

برخی اصولگرایان زیاده خواه و فرصت طلب هستند

برخی اصولگرایان زیاده خواه و فرصت طلب هستند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از جریانهای اصولگرا به صورت مطلق خود را اصولگرای خاص می نامند و دیگران را قبول ندارند،گفت: افراد و جریانهایی که این ویژگیها را دارند زیاده خواه و فرصت طلب هستند و باید مواضع و دیدگاههای خود را تعدیل کنند.

محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تذکرات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مطلق انگاری در مسائل و تصمیم گیری های سیاسی در کشور گفت: از اوایل انقلاب تاکنون و در جریانات مختلف سیاسی ، حرکتهای اصولگرایانه و بازگشت به آرمانهای امام را شاهد بوده ایم اما معتقدم هیچ گروهی حق مصادره آنها را ندارند.

وی با بیان اینکه سمبل مواضع دینی و انقلابی مردم ولایتمدار کشورمان در حماسه نهم دی تجلی یافت، افزود: اگر گروهی بخواهد این روز ملی را به نفع خود و جناح خودش مصادره کند زیاده خواه است.
 
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شخصی بخواهد اینگونه مصادره هایی را انجام دهد راه به جایی نخواهد برد.
 
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه برخی در جریان اصولگرایی مطلق نگر هستند، گفت: برخی افراد در جریان اصولگرایی معتقدند که اصولگرایی باید خالص باشد اما هنگامی که به آنها می گوییم مشخصات اصولگرایی خالص و ناب را معرفی کنید می گویند ما مصداق آن هستیم و خودشان را به صورت مطلق می انگارند.
 
باهنر تصریح کرد: معتقدم افراد و جریانهایی که این ویژگیها را دارند زیاده خواه و فرصت طلب هستند و باید مواضع و دیدگاههای خود را تعدیل کنند.
 
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دیدار سالیانه رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و در عین حال عدم تمکین روسای قوا به دیدار عمومی با دانشجویان گفت: دانشجویان باید از روسای قوا برای دیدار دعوت کنند.
کد مطلب 1382792

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