برخی اصولگرایان زیاده خواه و فرصت طلب هستند

محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تذکرات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مطلق انگاری در مسائل و تصمیم گیری های سیاسی در کشور گفت: از اوایل انقلاب تاکنون و در جریانات مختلف سیاسی ، حرکتهای اصولگرایانه و بازگشت به آرمانهای امام را شاهد بوده ایم اما معتقدم هیچ گروهی حق مصادره آنها را ندارند.

وی با بیان اینکه سمبل مواضع دینی و انقلابی مردم ولایتمدار کشورمان در حماسه نهم دی تجلی یافت، افزود: اگر گروهی بخواهد این روز ملی را به نفع خود و جناح خودش مصادره کند زیاده خواه است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر شخصی بخواهد اینگونه مصادره هایی را انجام دهد راه به جایی نخواهد برد.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه برخی در جریان اصولگرایی مطلق نگر هستند، گفت: برخی افراد در جریان اصولگرایی معتقدند که اصولگرایی باید خالص باشد اما هنگامی که به آنها می گوییم مشخصات اصولگرایی خالص و ناب را معرفی کنید می گویند ما مصداق آن هستیم و خودشان را به صورت مطلق می انگارند.

باهنر تصریح کرد: معتقدم افراد و جریانهایی که این ویژگیها را دارند زیاده خواه و فرصت طلب هستند و باید مواضع و دیدگاههای خود را تعدیل کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر دیدار سالیانه رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و در عین حال عدم تمکین روسای قوا به دیدار عمومی با دانشجویان گفت: دانشجویان باید از روسای قوا برای دیدار دعوت کنند.