«ذِن در هنر نویسندگی‌» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده این کتاب را در ایران، بیشتر به خاطر رمان معروف 450 درجه فارنهایت می‌شناسند که از روی آن یک فیلم سینمایی ساخته شده است، اما نوشته‌های او مخاطبان زیادی در سراسر دنیا دارد. «بزرگمرد ادبیات فانتزی» و «یکی از نوابغ زنده ادبیات امروز آمریکا» از القاب ری برادبری است.

ری برادبری در حال حاضر 90 سالگی خود را می‌گذراند و به گفته خودش، 80 سال بی‌وقفه نوشته است. او سال‌ها برای مجلات ادبیات فانتزی و افسانه‌های علمی، داستان‌های کم مایه نوشت تا سرانجام اولین داستان جدی‌اش را یک نشریه معتبر پذیرفت. سپس 9 رمان، 16 مجموعه داستان، تعداد زیادی فیلمنامه و نمایشنامه و چندین کتاب قصه برای کودکان نوشت.

«ذن در هنر نویسندگی» را باید حدیث نفس این نویسنده دانست که در آن، از چگونه نویسنده شدن خود و فراز و نشیب‌های این راه، سخن گفته است و تجربیات و توصیه‌های خود را به نویسندگان جوان و کسانی که می‌خواهند قدم در این راه بگذارند، بیان کرده است.

«کودک درون من»، «رمان دوپولی»، «نسخه‌ای برای زیستن/ نوشتن ...»، «نشاط نوشتن»، «ذن در هنر نویسندگی»، «اندر آداب نگهداری از فرشته الهام»، «بر دوش غول‌ها» و «شراب قاصدک» از عناوین سرفصل‌های این کتاب هستند.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

آثار من روی عطش و نیاز، روی شعف و لذت خود را نویسانده‌اند... نویسنده جامی است که مدام و بی‌صدا در حال پر شدن است. نکته در این است که بدانیم چه موقعی خود را کمی کج کنیم و بگذاریم تا ماده درون جام سرازیر شود...

«ذن در هنر نویسندگی» با 110 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 2500 تومان منتشر شده است.