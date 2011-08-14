علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، اضافه کرد: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای هفته گذشته فهرستی از دارائی ها، اموال منقول و غیرمنقول اعم از ساختمانها و اراضی این دانشگاه ارائه داد که تنظیم شد و در این باره مشکلی وجود نداشت و در جلسه دیگر کمیسیون آموزش، مسائلی که مورد اختلاف دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش است بررسی می شود.

وی تاکید کرد: در حالت کلی، تمام جا به جایی های آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم انجام شده است و تنها موارد محدودی از جمله وضعیت تملک برخی ساختمانهای این آموزشکده ها در چند شهرستانها وجود دارد که به زودی این مسائل هم بررسی می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام نیروهای انسانی آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم منتقل شدند، ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفه ای هیچ مشکلی در نیروی انسانی ندارد زیرا تمام گروهای انسانی آموزشکده ها اعم از کادر اداری و علمی یک جا به وزارت علوم منتقل شدند.

کریمی فیروزجایی درباره آخرین وضعیت نیروهای حق التدریس این آموزشکده ها پس از انتقال به وزارت علوم، اظهار داشت: کمیسیون آموزش در آینده ای نزدیک تصمیماتی در این باره اتخاذ می کند، اما تمام گروه های رسمی یک جا منتقل شدند و وزارت علوم احکام آنان را مطابق چارت سازمانی خود صادر کرده است.

وی در پاسخ به این سوال مهر، درباره تکلیف رتبه علمی کادر آموزشی این آموزشکده ها پس از انتقال به وزارت علوم، تاکید کرد: کادر علمی و اداری آموزشکده ها با همین وضعیت فعلی به وزارت علوم منتقل و اعضای علمی و آموزشی در چارچوب ضوابط وزارت علوم تبدیل وضع می شوند و اگر لازم باشد، می بایست امتیازات ویژه ای که در سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی این وزارتخانه نیاز دارند، به دست آورند.

کریمی خاطرنشان کرد: کادر اداری این آموزشکده ها به طور کامل با وزارت علوم همکاری می کند و تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی تاییدیه دارند و مشکلی در ادامه همکاری ندارند.