سازمان سنجش مرجع صدور مجوز موسسات انتخاب رشته کنکور شود

سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر پیشنهاد صدور مجوز موسسات کنکور از سوی سازمان سنجش در هیئت رئیسه مطرح شده و قرار است این پیشنهاد برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ارائه شود.
وی اظهار داشت: این پیشنهاد به احتمال 99 درصد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تأیید می رسد.
وی درباره مبالغ گزافی که برخی موسسات برای انتخاب رشته دریافت میکنند، گفت: البته خود داوطلبان نیز گاهی اوقات مقصر هستند چراکه وقتی سازمان سنجش آموزش کشور این همه اطلاعات در اختیار داوطلبان میگذارد، دفترچه کنکور به آنها عرضه میکند و به داوطلبان راهنمایی میکند که برای انتخاب رشته از معلمانشان یا از دانشجویانی که خود نیز این مسیر را رفتهاند کمک بگیرند، دیگر چه نیازی به پرداخت هزینههای هنگفت برای انتخاب رشته وجود دارد.
معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور در واکنش به آنچه که از سوی موسسات انتخاب رشته تحت عنوان "انتخاب رشته تضمینی" مطرح میشود، گفت: داوطلبان فریب این شعارها را نخورند و انتخاب رشته خود را خراب نکنند. موسسهای که شعار انتخاب رشته تضمینی میدهد و هنگام انتخاب رشته برای داوطلبی که رتبه هزار در گروه آزمایشی ریاضی کسب کرده است اقدام به انتخاب رشتههای کاردانی میکند، خوب مشخص است که دارد کلاهبرداری میکند و دارد انتخاب رشته داوطلب را خراب میکند.
به گزارش مهر، هر ساله گزارشهایی انتقادی درباره موسسات فصلی که صرفاً در موسم کنکور و اعلام نتایج کنکور سراسری به راه میافتند و با عناوین فریبنده ای در صدد جلب مشتری از میان داوطلبان آموزش عالی به منظور "انتخاب رشته" با شعار"قبولی تضمینی" هستند، توسط رسانهها منتشر میشوند.
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