کاماچو سرمربی تیم ملی فوتبال چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، کاماچو 56 ساله مربی پیشین تیم ملی فوتبال اسپانیا و رئال مادرید و اوساسونا هنگام ورود به پکن به خبرنگاران گفت: خوشحالم که اینجا هستم. من و تیم مربیگری‌ام از کارکردن در کنار تیم ملی چین افتخار می کنیم. ما برای اجرای برنامه بلند مدت اینجا هستیم.

چین دیدارهای مرحله سوم انتخابی المپیک را از روز 2 سپتامبر 2011 (11 شهریورماه 1390) در دیدار با سنگاپور آغاز خواهد کرد. عراق و اردن دیگر حریفان چین در این گروه هستند.

فدراسیون فوتبال چین اعلام کرده که اگر حتی چین به جام جهانی راه پیدا نکند کاماچو به کارش ادامه خواهد داد. کاماچو از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ سرمربی تیم ملی اسپانیا بود و توانست این تیم را به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۲ برساند.

او که سابقه هدایت رئال مادرید را هم در کارنامه دارد، در سال ۲۰۰۸ سرمربی تیم اوساسونا شد، اما فوریه گذشته به دلیل نتایج ضعیف این تیم از کار برکنار شد.

کاماچو در طول مدت قراردادش علاوه بر هدایت تیم ملی بزرگسالان چین به بهبود سیستم آموزش فوتبال جوانان این کشور نیز کمک خواهد کرد.

پیش از این "گائو هونگبو" سرمربی تیم چین بود. او که در سال ۲۰۰۹ هدایت تیم ملی کشورش را در دست گرفت، در جام ملت های ۲۰۱۱ آسیا موفق نبود و چین در مرحله گروهی مسابقات حذف شد.