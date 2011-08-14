به گزارش خبرنگار مهر، با احکام امروز یکشنبه مهدی غضنفری وزیر صنعت ، معدن و تجارت، سعید شریف زاده معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی ، خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سید رضا فاطمی امین معاون برنامه ریزی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، صفدر رحمت آبادی معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت ، معدن و تجارت شدند.

پیگیریها نشان می دهد در فاز دوم تحولات مدیریتی در وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت، احمد خادم المله قائم مقام وزیر در امور بین الملل احتمالا با این سمت خداحافظی خواهد کرد. از حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مهمترین گزینه جایگزینی خادم المله نام برده می‌شود.

اکبر طالب پور رئیس حوزه وزارتی مهدی غضنفری در وزارت بازرگانی نیز قرار است به عنوان رئیس حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شود.

در همین حال، مجید هدایت رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باقی می ماند اما وضعیت نظام الدین برزگری رئیس سازمان استاندارد به دلیل نامشخص بودن ساختار جدید، مبهم است.

در عین حال، با ادغام احتمالی دو سازمان استاندارد و حمایت، از بین محمد حسن نکویی مهر و نظام الدین برزگری، یکی بر صندلی ریاست سازمان جدید تکیه می زند.

به احتمال زیاد، افشین روغنی معاون امور صنایع، وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی و محمدعلی ضیغمی معاون امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت خواهند کرد.

علی اصغر رمزی که هم اکنون سرپرست شرکت دخانیات ایران را برعهده دارد، به احتمالا زیاد حکم مدیرعاملی خود را از غضنفری دریافت می کند، ضمن اینکه سید علیرضا شجاعی هم بالاخره حکم مدیرکل روابط عمومی و احتمالا سخنگوی این وزارتخانه تازه تاسیس را از آن خود خواهد کرد.