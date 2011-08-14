وجود دین اسلام باعث زنده نگه داشتن انسانیت در جهان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا تکیه ای شنبه شب در مراسمی با حضور فرمانده و مسئولان لشکر 28 کردستان و کارکنان پایور ضمن عرض تسلیت وفات حضرت خدیجه (س) از وفاداری و ایمان آن بانوی گرامی سخن گفت و بیان کرد: حضرت خدیجه نمونه ای از اعتقاد کامل به دین اسلام است که با اهداء ثروت و سرمایه خود در این راه پیامبر اکرم (ص) را یاری کردند.

وی اظهار داشت: امروزه شاهد بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستیم و این نشان از حقانیت دین اسلام دارد و امروز انسانیت در جهان به برکت وجود این دین الهی است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه ملت ها باید بدانند که دین اسلام دینی کامل و برای آزادی و تعیین سرنوشت انسان ها آمده است، بیان کرد: اسلام در مقابل ظلم و ستم ایستادگی خواهد کرد و جهان در راستای اجرای عدالت و تحقق حقوق بشر به آن نیازمند است.

حجت الاسلام تکیه ای با اشاره به پیام و ارمغان دین مبین اسلام در مخالفت با ظلم و ستم و حمایت از مستضعفان اظهار داشت: در این راه می توان انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 57 را به عینه دید و آن را لمس کرد.

وی با بیان اینکه میزان و راه درست انسانیت را قرآن کریم به همه ما نشان داده است، افزود: قرآن می فرماید هر کس به ریسمان الهی چنگ بزند هرگز گمراه نخواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اوضاع سیاسی منطقه و روند رشد سریع اسلام در کشورهای اروپایی اظهار داشت: دشمن درصدد ضربه زدن به اعتقادات مسلمانان و به ویژه کشور ایران اسلامی است و تنها راه حل مبارزه با این هدف شوم دشمن حفظ وحدت و اطاعت محض از ولایت فقیه است.

در پایان این مراسم با مطرح کردن یک سئوال دینی به سه نفر از برندگان جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.