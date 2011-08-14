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۲۳ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

حدادعادل در گفتگو با مهر: جبهه پایداری به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان پایبند خواهد ماند

حدادعادل در گفتگو با مهر: جبهه پایداری به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان پایبند خواهد ماند

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد با بیان اینکه جبهه پایداری نیز به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان پایبند خواهد ماند تاکید کرد: امیدوارم همه جریان های اصولگرا به این سازوکار پایبند باشند تا از رهگذر اقدامات آنان آسیبی به گفتمان انقلاب اسلامی وارد نشود.

غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نبود جبهه پایداری در جلسات جبهه متحد اصولگرایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این جبهه به سازوکار وحدت پایبند خواهند ماند یا نه، اظهار داشت: معتقدم وحدت در میان جریان اصولگرا انجام خواهد شد و جبهه پایداری نیز به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان پایبند خواهد ماند .

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: امیدوارم همه اصولگرایان به سازوکار جبهه متحد اصولگرایان پایبند باشند تا از رهگذر اقدامات آنان آسیبی به گفتمان انقلاب اسلامی وارد نشود.
 
به گزارش مهر، نمایندگان جبهه پایداری متشکل از کامران باقری لنکرانی و علی اضغر زارعی در دو جلسه گذشته جبهه متحد اصولگرایان شرکت نکرده اند.
 
 
کد مطلب 1382805

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