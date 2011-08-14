استفاده از تارهای باکتریایی برای ساخت الکترونیکهای ضد آب

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته محققان دانشگاه ماساچوست باکتری ها از این تارها برای اتصال به باکتری های دیگر استفاده می کنند و در عین حال این رشته ها رسانایی عالی برای جریان برق هستند.

محققان با نمونه برداری از بدن باکتری "ژئوباکتر" به مطالعه بر روی ویژگی های این تارهای باریک پرداختند. محققان دریافتند میزان رسانائی این تارها درست مانند فلزات به همراه PH و با کاهش یافتن حرارت افزایش پیدا می کند. محققان سپس این باکتری ها را به گونه ای دچار تغییرات ژنتیکی کردند که باکتری ها بتوانند تعداد زیادی از این تارها را تولید کنند تا به این شکل میزان رسانایی غشای زیستی ژئوباکتریها افزایش پیدا کند.

این غشا کاربردهای بسیاری دارد، ابعاد کوچک تارها و توانایی آنها در شکل دادن به یک شبکه توری منظم می تواند به اندازه قابل توجهی سطح درونی خازنها را کوچکتر ساخته و حجم آنها را برای ذخیره انرژی افزایش می دهد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، مهمتر از همه، به دلیل اینکه این باکتری ها در آب زندگی می کنند، می توانند شیوه های کاربردی را برای طراحی و ساخت الکترونیکهای ضد آب ارائه کنند.