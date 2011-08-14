کار در شرایط خطرناک برای روبات شبه انسانی/ "آسیمو" در نیروگاه فوکوشیما

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون چندین روبات مجهز به دوربینهای تصویربرداری توانسته اند خود را به داخل نیروگاه اتمی فوکوشیما دائیچی رسانده و اخبار درون این نیروگاه سونامی زده را به انسانها مخابره کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این روباتها، سطح تشعشعات در این نیروگاه هنوز آنچنان بالا است که امکان ورود انسانها به آن وجود ندارد.

از این رو رسانه های ژاپنی اعلام کردند قرار است کارمندان این نیروگاه به زودی همکارانی انسان نما را ببینند که به جای آنها خود را به خطر انداخته و وارد نیروگاه می شوند.

شرکت هوندا نیز در این میان تصمیم دارد آسیمو، روبات انسان نما و هوشمندی که در حال حاضر یکی از مطرح ترین روباتهای شبه انسانی جهان نیز به شمار می رود، به گونه ای بازسازی کرده و ارتقا دهد که این روبات بتواند به کارمندان نیروگاه فوکوشیما پیوسته و به مرتب کردن اوضاع بپردازد.

آسیمو برای ورود به این نیروگاه نیازمند چرخه یا زنجیرهای نقاله ای است که به جای پاهای کنونی اش که نسبت به مناطقی پر مانع مانند اتاقهای آشفته نیروگاه فوکوشیما آسیب پذیر است، روبات را به اطراف حرکت دهد. همچنین بازوهای آسیمو نیازمند تغییراتی است تا بتواند حرکاتی به نرمی بازوهای انسانی داشته باشد.

آسیمو از 10 سال پیش تا کنون برای انجام کارهای مختلفی به کار گرفته شده و بیشتر برای انجام مطالعات روباتیک یا توسعه صنعت روباتیک مورد استفاده قرار گرفته است. آسیمو تا کنون کارهای بزرگی انجام داده است، او در موزه های علمی به کودکان خوشامد می گوید و حتی با مقامات ارشد دولتهای مختلف نیز ملاقات کرده است، اما تا کنون در چنین ماموریت خطرناکی به کار گرفته نشده است.

این روبات می تواند به سادگی با دیگران دست بدهد، سینی حمل کند و با دستهایش اجسام کوچک را هل دهد، اما برای انجام حرکاتی که بیشتر به حرکات انسانی شباهت دارند، به شانه، مچ و ساعدهای موتوردار نیازمند است. هنوز مشخص نیست که قرار است چه مسئولیتی درون نیروگاه فوکوشیما به عهده آسیمو قرار داده شود اما قطعی است که منطقه فعالیت این روبات مناطق اصلی تشعشعات اتمی است، جایی که ورود انسانها به آن بسیار خطرناک خواهد بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، نیروگاه فوکوشیما دائیچی از زمان وقوع زمین لرزه و سونامی بزرگ 11 مارچ 2011 آغاز به نشت تشعشعات اتمی کرد و کارگرانی که در تلاشند با انجام تعمیرات از میزان این تشعشعات بکاهند، به شدت در معرض این تابشهای مضر قرار می گیرند. حتی مقامات نیروگاه از کارگران مسن تر خواسته اند این کار را انجام دهند تا بتوانند کارگران جوانتر را حفظ کنند، اما ورود روباتهای شبه انسانی به این نیروگاه می تواند بهترین جایگزین برای تمامی این تلاشها باشد.