راه دسترسی جزیره نگین تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح یکشنبه در جریان بازدید نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس از بندر بوشهر اظهارداشت: در حال حاضر 30 هکتار اراضی در جزیره نگین داریم که در آینده نزدیک آن را تا 70 هکتار توسعه خواهیم داد و برای بلند مدت نیز برنامه توسعه 400 هکتاری این جزیره را مدنظر داریم .

وی با تاکید بر اینکه در آینده بندر اصلی در جزیره نگین خواهد بود، افزود: در حال حاضر محوطه های بندری ما به لحاظ وسعت، متناسب با آبخور و تناژ کشتیها نیست که با بکارگیری جزیره نگین این مشکل مرتفع خواهد شد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: پرونده توسعه تاسیسات فعلی بندر بوشهر بسته شده و فازهای جدید توسعه در جزیره نگین ادامه خواهد یافت .

راستاد با اشاره به طرح های آماده بهره برداری در هفته دولت، گفت: پروژه هایی که بهمن ماه سال گذشته در جریان سفر سوم ریاست جمهوری و بازدید وزیر راه متعهد شده بودیم به اتمام برسانیم به پایان رسیده و آماده بهره برداری است .

وی ساختمان برج کنترل ترافیک دریایی، ساختمان احداثی بندر جهت استقرار گمرک، محوطه خدماتی، سیستم فاضلاب، سیستم اطفا حریق، ارتقای توان برق بندر از 2.5 مگاوات به چهار مگاوات در بندر بوشهر، پایانه مسافری دریایی، ساختمان اداری و ساختمان برج کنترل در بندر گناوه، لایروبی حوضچه بندر، اسکله مسافری و ترمینال مسافری دریایی در خارگ را پروژه های آماده افتتاح در هفته دولت عنوان کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: جهت بهره برداری از این پروژه ها اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال هزینه شده است.