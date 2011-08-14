ساماندهی ۱۴ گلزار شهدا در قم

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این گلزار‌ها شامل گلزار وادی السلام در قم، سه گلزار در بخش کهک، پنج گلزار در بخش خلجستان، ۲ گلزار در بخش جعفریه و سه گلزار در بخش سلفچگان است که در حال ساماندهی هستند.



وی با اعلام اینکه ۷۰ گلزار شهری و روستایی در استان قم وجود دارد افزود: در حال حاضر ۱۴ گلزار نیمه‌تمام و ۱۶ گلزار ساماندهی شده در استان قم وجود دارد.



معاون عمران و مسکن سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با بیان اینکه بیشترین تعداد گلزار شهدا در بخش خلجستان واقع شده است اظهار داشت: ۲۵ گلزار در بخش خلجستان، هفت گلزار در بخش سلفچگان، ۲ گلزار در بخش جعفریه، چهار گلزار در بخش قنوات، و ۱۳ گلزار در بخش کهک قرار دارد.



جعفری به مقدار اعتبارات در نظر گرفته شده برای احداث این گلزار‌ها اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به میزان پیشرفت طرح در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) اظهار داشت: در حال حاضر فاز یک طراحی این گلزار شهدا به اتمام رسیده و اکنون در فاز دوم طراحی قرار دارد که ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به علت پیش بینی مراکز فرهنگی، کتابخانه و مراکز ورزشی در آن ممکن است تا سال ۹۴ طول بکشد.



معاون عمران و مسکن سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اعلام اینکه برای احداث کلیه گلزار‌های شهدا به ۱۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تصریح کرد: ساماندهی گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به تنهایی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که این امر مشارکت و حمایت همه جانبه مسئولان را می‌طلبد.



جعفری در پایان ساماندهی و احداث گلزارهای شهدا را تکریم فرهنگ ایثار و شهادت دانست و افزود: شهدا برای حفظ دین و آیین از جان خود گذشتند و ما امروز وظیفه داریم برای حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و شناسایی شهدا به نسل‌های امروز تلاش کنیم تا از هجمه فرهنگی دشمنان در امان بمانیم.

