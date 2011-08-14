ارسال 6 دستورالعمل به شورای عالی مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرنگار مهر روح الله نجفی با بیان این مطلب گفت: این دستورالعملها پس از پایان ماه مبارک رمضان در نخستین جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب برای اجرا به سازمان بورس ابلاغ خواهد شد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس فهرست ارکان نظارتی دستورالعمل‌های مربوطه را تدوین کرده است که پس از تطبیق با دستورالعمل‌های ابلاغی، جهت تائید دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی ارسال خواهد شد.

وی به ضرورت تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در تشکل‌های تحت نظارت و معرفی نماینده به واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطابق با دستورالعمل شناسایی مشتریان اشاره کرد و گفت: این موارد پس از ابلاغ دستورالعمل‌های فوق در بازار سرمایه اجرایی می شود.

نجفی تهیه و تدوین برنامه عملیاتی، سیاستها، رویه ها و شیوه های کنترل داخلی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، ارتقاء زیر ساخت‌ها به منظور ارتباط موثر تشکل های تحت نظارت با واحد مبارزه با پولشویی سازمان و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت ارسال گزارشات مشکوک، تهیه جزوات آموزشی آشنایی فعالان بازار با مفهوم مبارزه با پولشویی و برگزاری سمینارها دوره ها و کارگاههای آموزشی را از مهم ترین برنامه‌های واحد مبارزه با پولشویی سازمان بورس در سال 90 اعلام کرد.

