اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب رمضان به همراه محصولات فرهنگی به همت هیئت منتظران مهدی (عج) سرابی در مسجد جامع تویسرکان گشایش یافت.

مسئول هیئت منتظران مهدی (عج) سرابی گفت: این نمایشگاه با برخورداری از 350 عنوان کتاب در قالب پنج هزار جلد و محصولات متعدد فرهنگی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

اصغر الوندی از تخفیف 30 درصدی قیمت کتاب ها در این نمایشگاه خبر داد و اضافه کرد: نمایشگاه کتاب رمضان تا پایان ماه مبارک آماده استقبال از علاقمندان خواهد بود.

وی برگزاری نمایشگاه های متعدد تجسمی، محصولات فرهنگی و کتاب را از رویکرد های فرهنگی هیئت منتظران مهدی (عج) سرابی دانست.

مسابقه دقایقی با قرآن در همدان برگزار می شود

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: مسابقه دقایقی با قرآن همزمان با ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه استان همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد احمد وند افزود: در راستای ترویج و تقویت بنیه اعتقادی جوانان و نوجوانان و آشنایی با تفسیر قرآن مسابقه دقایقی با قرآن در بقاع متبرکه استان همدان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: کتاب دقایقی با قرآن اثر حجت الاسلام قرائتی است که به صورت موضوعی به تفسیر مسائل مختلف قرآنی پرداخته است.

وی افزود: این کتاب همزمان با ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه توزیع شده که جوانان می توانند با پاسخ به سئوالات این کتاب در این مسابقه قرآنی شرکت کنند.

احمدوند اظهار داشت: میانگین توزیع کتاب 500 جلد در هر شهرستان است که پیش بینی می شود چهار هزار نفر از جوانان و نواجونان در این برنامه شرکت کنند.

برگزاری محفل انسی با قرآن در بهار

رئیس گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت آموزش و پرورش استان همدان گفت: محفل انسی با قرآن کریم با حضور بیش از 60 مدرسه قرآن 24 مرداد ماه امسال در شهرستان بهار برگزار می شود.

عباس تجری افزود: در این آیین با شکوه که با حضور بیش از یک هزار نفر از دانش آموزان قرآنی برگزار می شود ضمن استماع آیات قرآن کریم توسط قاریان ممتاز استان همدان از فعالان عرصه قرآن شهرستان بهار تجلیل می شود.

وی اظهار داشت: این آیین با حضور مدارس قرآنی شهرستان های همدان، بهار، اسدآباد و مناطق قهاوند، لالجین وگل تپه برگزار می شود.

وی با تشریح فعالیت های قرآنی در استان همدان افزود: محفل انسی با قرآن چهار منطقه رزن، بهار، ملایر و تویسرکان نیز هفته گذشته در شهرستان رزن برگزار شد.

تجری برگزاری محفل انسی با قرآن را حرکت عظیم قرآنی در استان دانست و افزود: ترویج، تقویت و موج آفرینی فرهنگ قرآنی مهمترین هدف برگزاری این آیین است.

هنرمندان همدان به جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان راه یافتند

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: هشت نفر از هنرمندان این استان به هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان استان گلستان راه یافتند.

مجید فروتن افزود: پس از اعلام فراخوان این جشنواره 27 اثر از 24 هنرمند همدانی شامل 89 اثر نقاشی، 9 اثر نگارگری، هشت اثر کاریکاتور، 24 اثر عکاسی، 40 اثر ارتباط تصویری، 12 اثر حجم، هشت اثر خوشنویسی و 17 اثر طراحی به دبیرخانه جشنواره ارسال که از بین آنها هشت هنرمند انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: شورین حسینی در رشته ارتباط تصویری، جلال تشکینی در رشته خوشنویسی، مجتبی آذرنیوار در رشته طراحی، علیرضا امینی در رشته حجم و نوشین سوری در رشته نگارگری از هنرمندان راه یافته به جشنواره هستند.

وی ادامه داد: شهرزاد بیاتی و شیما باقری راد در رشته نقاشی و پرهام عرب در رشته کاریکاتور دیگر هنرمندان همدانی هستند که به این جشنواره راه یافتند.

فروتن بیان کرد: هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان از 19 تا 23 شهریورماه امسال در استان گلستان برگزار می شود.

نمایشگاه تصویرسازی در نهاوند برپا شد

نمایشگاه تصویرسازی از آثار هنرمند نهاوندی محمد سوری در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برپا شده است.

در این نمایشگاه بیش از 39 تابلو تصویرسازی در موضوعات مختلف در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه شامل طرح های گرافیکی، گواش، استراچ برد، کلاژ، رنگ روغن و باستیل است.

این نمایشگاه به مدت 10 روز پذیرای علاقمندان است.