چهار شعبه جدید بانک مهر اقتصاد در کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری در جمع خبرنگاران با اشاره به تعداد شعب این بانک در استان گفت: با افتتاح این چهار شعبه، تعداد شعب بانک اقتصاد مهر در شهر کرمانشاه به 13 شعبه می رسد.

وی در ادامه با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال بطور میانگین ماهانه شش میلیارد تومان تسهیلات توسط این بانک پرداخت شده، اظهار داشت: سال گذشته 18 هزار و 254 فقره تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی توسط این بانک پرداخته شده که ارزش این تسهیلات 110 میلیارد تومان بوده است.

اکبری در ادامه با اعلام اینکه هفت درصد نقدینگی موجود استان در این بانک سپرده گذاری شده است، گفت: سال گذشته سپرده های مردم استان نزد این بانک رشد 36 درصدی داشته است.

وی در ادامه مدیریت غیرمتمرکز در بانک مهر اقتصاد را یکی از شاخص ها و مزیت های این بانک برشمرد و تصریح کرد: در این راستا تمام منابع حاصل از سپرده گذاری مردم در این بانک در استان سرمایه گذاری می شود.

مدیرکل شعب بانک مهر اقتصاد استان کرمانشاه، در ادامه با اعلام این موضوع که با توجه به عملکرد سالهای 86 تا 88 این بانک چهار درصد سود بیشتر به سپرده گذاران پرداخت می شود، گفت: با بررسی های بعمل آمده به تمام سپرده های این سه سال حتی اگر حساب سپرده گذار بسته شده باشد چهار درصد سود پرداخت می شود.

وی در پایان با بیان اینکه زیرساخت های بانکداری الکترونیکی در این بانک فراهم شده است، گفت: تمام حساب های این بانک در تمام 700 شعبه آن در سراسر کشور بصورت آنلاین به هم متصل است و این سیستم به شکل انحصاری توسط این بانک در حال اجرا است.