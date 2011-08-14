دو اثر حوزه هنری کردستان به بخش پایانی جشن خانه سینمای ایران راه یافت

جلال نصیری هانیس در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: دو فیلم کوتاه داستانی تولید شده توسط حوزه هنری استان کردستان با موفقیت در رقابت با سایر آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره به بخش پایانی پانزدهمین جشن خانه سینمای ایران راه پیدا کردند.

وی عنوان کرد: فیلم های داستانی "انار میوه بهشت است" به کارگردانى تیمور قادری و "لبخند شکسته" به کارگردانی هیوا امین نژاد از تولیدات حوزه هنری استان کردستان به بخش پایانی پانزدهمین جشن سینمای ایران در بخش فیلم کوتاه راه پیدا کردند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان کردستان بیان کرد: در پانزدهمین جشن سینمای ایران در بخش فیلم کوتاه از بین351 اثر ارسال شده به جشنواره 51 اثر بر اساس انتخاب هیئت داوران جشنواره به بخش پایانی و رقابتی جشنواره راه یافتند که در این بین دو اثر تولیدی حوزه هنری استان کردستان نیز حضور دارند.

جلال نصیری هانیس در پایان افزود: جشن سینمای ایران در تمام بخش های سینمایی برگزار و مراسم افتتاحیه آن 15 شهریور ماه در پردیس ملت برگزار می شود.

علاوه بر این دو اثر تولید شده توسط حوزه هنری استان کردستان آثار دیگری نیز از هنرمندان و فیلمسازان استان در بخش های دیگر نیز مجوز ورود به بخش پایانی جشن خانه سینمای ایران را به دست آورده است.