کمک به ثبات سوریه وظیفه همه مسلمین جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در این پیام آمده است: همه مى‌دانیم کشور سوریه دو ویژگى مهم در منطقه دارد: اوّلا در خطوط مقدم جبهه مبارزه با اسرائیل غاصب قرار گرفته و ثانیا مانع زیاده‌خواهى دولت‌هاى استعمارى مانند آمریکا و انگلیس و فرانسه در منطقه است. و به خاطر همین موقعیت مبارزاتى، دولت‌هاى استکبارى و اسرائیل و متأسفانه بعضى از کشورهاى عربى که هماهنگ با آن‌ها عمل مى‌کنند سخت براى متزلزل کردن ثبات این کشور اسلامى در تلاشند.



در ادامه آمده است: و عجیب این‌که دولت آمریکا و رژیم اسرائیل با صراحت همکارى خود را با بعضى از گروه‌هاى مسلح که مى‌خواهند ثبات سوریه را بر هم بزنند ابراز مى‌دارند و امیدوارند اکنون که پایگاه خود را در "مصر" و "یمن" و "تونس" از دست داده‌اند بتوانند پایگاهى در این کشور اسلامى پیدا کرده و منطقه را قبضه کنند.



آیت الله مکارم شیرازی در ادامه پیام تاکید کردند: مسلمانان بیدار و ژرف‌بین بلکه همه آزادگان جهان باید این موقعیت سوریه را درک و به عنوان یک وظیفه انسانى و اسلامى براى خنثى کردن این نقشه شوم که سبب ایجاد یک جنگ داخلى مى‌شود و در ‌‌نهایت سبب ویرانى یک کشور اسلامى دیگر است جلوگیرى کنند.



در ادامه آمده است: به یقین شهروندان سورى نیز از این امر آگاهند که دشمن مى‌خواهد لیبى دیگرى در منطقه درست کرده و اسرائیل و منافع خود را حفظ کند. البته دولت سوریه نیز باید به قول‌هایى که در زمینه اصلاحات داده است وفادار باشد و بهانه را از دست دشمنان اسلام و صهیونیست‌ها بگیرد.



در پایان آمده است: راستى حیرت‌آور است بعضى از کشورهاى عربى که هرگز نسیم آزادى و دموکراسى در کشورشان نوزیده به بهانه اصلاحات با آمریکا و اسرائیل یعنى دشمنان قسم‌خورده اسلام ومسلمین هم‌دست شده و آب به آسیاب دشمن مى‌ریزند و فکر نمى‌کنند ممکن است روزى آن‌ها را در قفس براى محاکمه حاضر کنند. ما امیدواریم با بیدارى ملت‌هاى عرب و مسلمانان جهان و آزادگان دنیا و مردم با ایمان سوریه نقشه‌هاى شوم اسرائیل و استکبار جهانى به لطف پروردگار نقش بر آب شود و این کشور با اصلاحات و ثبات کامل همچنان کوهى در برابر صهیونیسم غاصب و استکبار ظالم بایستد.