توضیحات مدیر مجموعه انقلاب در مورد بلااستفاده بودن استخرهای بانوان

پرویز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه مجموعه استخرهای سرپوشیده و روباز مجموعه ورزشی انقلاب اوایل تیرماه با پایان یافتن مراحل بازسازی خود به طور رسمی افتتاح شد، در مورد اینکه چرا هنوز شرایط برای استفاده از این استخر مجهز مهیا نشده است و آیا مسائل مطرح شده مبنی بر مشکلات کمبود آب مجموعه ورزشی انقلاب در این زمینه تاثیرگذار بوده‎اند، توضیح داد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضرمجموعه ورزشی انقلاب هیچ مشکلی بابت کمبود آب ندارد، اظهارداشت: به هر حال در فصل تابستان میزان مصرف آب تا حد زیادی افزایش می‎یابد از طرف دیگر گرمای شدید هوا و میزان کم بارندگی هم در میزان منابع آبی تاثیر گذار می‏شوند. با همه اینها مجموعه انقلاب مشکل حادی بابت تامین منابع آبی لازم نداشته است.

مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در مورد این موضوع و ارتباط آن با قابل استفاده نبودن مجموعه استخرهای سرپوشیده و روباز بانوان این مجموعه خاطرنشان کرد: دراین زمینه مشکلات کمبود منابع آبی در مجموعه انقلاب هیچ نقشی ندارد. حتی هر سه حوضچه استخر بانوان مملو از آب و دارای شرایط لازم برای استفاده است. اما یکسری مراحل قانونی باید طی شود تا شرایط برای استفاده از این استخر مهیا شود.

حیدری با بیان اینکه پیگیری انجام مراحل قانونی مربوط به استخرهای بانوان مجموعه ورزشی انقلاب بر عهده شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است، ابراز امیدواری کرد که در همین تابستان امسال شرایط برای استفاده از این استخر مهیا شود.

وی همچنین از اتمام مراحل نصب روکش تارتان در جاده تندرستی و امضای تفاهم نامه همکاری این مجموعه با فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد و در مورد آنها توضیح داد.

حیدری گفت: البته هنوز مرحله خط کشی جاده تندرستی تمام نشده است. ضمن اینکه با همکاری فدراسیون دوومیدانی و به منظور آگاده کردن مراجعه کنندگان و حفظ بیشتر سلامت آنها قصد داریم در بخش‎های مختلف این جاده در مورد شیوه‎های صحیح پیاده روی و مطابقت آن با علم پزشکی اطلاع رسانی‎هایی را به صورت نوشتاری و تصویری داشته باشیم.

مدیرعامل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر به تفاهم نامه جدید امضا شده اشاره کرد و اظهارداشت: هدف از امضای این تفاهم نامه ارائه خدمات پزشکی سریع به کسانی است که در محل مجموعه دچار آسیب دیدگی می‎شوند. پیش از این در این زمینه با بیمارستان پارسیان تفاهم همکاری امضا کرده بودیم اما از آنجا که خدمات خوبی از سوی این بیمارستان ارائه نمی‎شد با فدراسیون پزشکی ورزشی وارد همکاری شدیم.